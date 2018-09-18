Олимпийский чемпион Дмитрий Сватковский стал депутатом Госдумы РФ

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-18T14:04:43+03:00

В связи с этим он сложил полномочия исполняющего обязанности заместителя губернатора Нижегородской области

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Сегодня, 18 сентября, в Нижнем Новгороде олимпийский чемпион Дмитрий Сватковский получил удостоверение об избрании депутатом Государственной Думы Российской Федерации по избирательному округу №129.

Вручение документа состоялось на заседании избирательной комиссии Нижегородской области.

- Сегодня важный день в моей жизни – я получил удостоверение об избрании депутатом Государственной Думы. Для меня это большая ответственность, я благодарен нижегородцам за оказанное доверие, партии «Единая Россия» за поддержку и выдвижение моей кандидатуры, - заявил Сватковский.

В связи с переходом на новую должность он сложил полномочия исполняющего обязанности заместителя губернатора Нижегородской области.

Напомним, Дмитрий Сватковский победил на довыборах в Госдуму РФ, которые состоялись 9 сентября. За его кандидатуру проголосовали более 80 тысяч избирателей.

Справка:

Дмитрий Сватковский родился 27 ноября 1971 года.

Первого важного спортивного успеха Дмитрий Сватковский добился в 1991 году, когда выиграл юниорский чемпионат мира в Барселоне в личном и командном зачётах. Через год они вместе с Анатолием Старостиным и Эдуардом Зеновкой завоевали командное серебро.

В 1994 и 1995 годах он выиграл титулы чемпиона мира, чемпиона Европы, также был четырёхкратным победителем Кубка мира по современному пятиборью. Кроме того, он был серебряным призером Олимпийских игр 1992 года, серебряным призером чемпионата мира 1997 года, чемпионом Европы 1997 года, обладателем Кубка мира в 1994, 1995, 1997 и 1998 годах, а также серебряным призером Кубка мира в 1996 году.

Спортивную карьеру Сватковский завершил после окончания Олимпиады-2000. Там он получил золотую медаль.

После этого он работал государственным тренером по современному пятиборью, спортивным директором Главного управления спортивных и зрелищных мероприятий при Спорткомитете Москвы, заместителем директора Исполнительной дирекции Международных спортивных юношеских игр стран СНГ, Балтии и регионов России, директором Оргкомитета по выдвижению кандидатуры Москвы на проведение летних Олимпийских Игр 2012 года и Оргкомитета по выдвижению кандидатуры Сочи на проведение зимних Олимпийских Игр 2014 года.

Более того, 8 января 2014 года Сватковский пробежал этап в эстафете олимпийского огня в Нижнем Новгороде.