2018-09-18T14:04:43+03:00
Политика

Олимпийский чемпион Дмитрий Сватковский стал депутатом Госдумы РФ

В связи с этим он сложил полномочия исполняющего обязанности заместителя губернатора Нижегородской области
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Фото: Анастасия МакарычеваФото: Анастасия Макарычева
Изменить размер текста:

Сегодня, 18 сентября, в Нижнем Новгороде олимпийский чемпион Дмитрий Сватковский получил удостоверение об избрании депутатом Государственной Думы Российской Федерации по избирательному округу №129.

Вручение документа состоялось на заседании избирательной комиссии Нижегородской области.

- Сегодня важный день в моей жизни – я получил удостоверение об избрании депутатом Государственной Думы. Для меня это большая ответственность, я благодарен нижегородцам за оказанное доверие, партии «Единая Россия» за поддержку и выдвижение моей кандидатуры, - заявил Сватковский.

В связи с переходом на новую должность он сложил полномочия исполняющего обязанности заместителя губернатора Нижегородской области.

Напомним, Дмитрий Сватковский победил на довыборах в Госдуму РФ, которые состоялись 9 сентября. За его кандидатуру проголосовали более 80 тысяч избирателей.

Справка:

Дмитрий Сватковский родился 27 ноября 1971 года.

Первого важного спортивного успеха Дмитрий Сватковский добился в 1991 году, когда выиграл юниорский чемпионат мира в Барселоне в личном и командном зачётах. Через год они вместе с Анатолием Старостиным и Эдуардом Зеновкой завоевали командное серебро.

В 1994 и 1995 годах он выиграл титулы чемпиона мира, чемпиона Европы, также был четырёхкратным победителем Кубка мира по современному пятиборью. Кроме того, он был серебряным призером Олимпийских игр 1992 года, серебряным призером чемпионата мира 1997 года, чемпионом Европы 1997 года, обладателем Кубка мира в 1994, 1995, 1997 и 1998 годах, а также серебряным призером Кубка мира в 1996 году.

Спортивную карьеру Сватковский завершил после окончания Олимпиады-2000. Там он получил золотую медаль.

После этого он работал государственным тренером по современному пятиборью, спортивным директором Главного управления спортивных и зрелищных мероприятий при Спорткомитете Москвы, заместителем директора Исполнительной дирекции Международных спортивных юношеских игр стран СНГ, Балтии и регионов России, директором Оргкомитета по выдвижению кандидатуры Москвы на проведение летних Олимпийских Игр 2012 года и Оргкомитета по выдвижению кандидатуры Сочи на проведение зимних Олимпийских Игр 2014 года.

Более того, 8 января 2014 года Сватковский пробежал этап в эстафете олимпийского огня в Нижнем Новгороде.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Ремонт дворовых территорий на Автозаводе завершен на 90%
Опасный светофор на проспекте Октября отремонтировали
В садах и школах Нижнего Новгорода начали включать отопление
Высокая пожароопасность лесов сохранится в Нижегородской области до 24 сентября
В селе Горбатовка появится спортивно-игровая площадка
Группа «МаслаРыбаКости» даст единственный концерт в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде за незаконную помощь иностранцам осудили этническую группировку
Жителей Нижнего Новгорода приглашают вступать в народные дружины
Три человека пострадали при столкновении иномарок в Дивееве
На капитальный ремонт нижегородских школ требуется более миллиарда рублей
В Нижегородской области заблокировали 10 сайтов по продаже алкоголя и поддельных документов
Жители написали более 4,5 тысяч заявок в информационную систему «Наш Нижний»
18 сентября в Нижегородской области стартуют «Болдинские чтения»
Анатолий Бондар претендует на должность председателя кассационного суда
Глеб Никитин: «Решение экологических проблем невозможно без участия граждан»
ХК «Торпедо» обыграл «Сибирь» со счетом 3:2
На Автозаводе пройдет День открытых дверей в центре культуры и досуга «Молодежный»
Капремонт канализационного коллектора на Тонкинской завершен на 50%
В Сергаче пропал 83-летний Владимир Телегин
Нижегородский депутат получил условный срок за мошенничество в крупном размере
Движение транспорта по улице Литвинова ограничено до 22 сентября
По берегу ручья на Щелоковском хуторе выложат более 400 тонн декоративного камня
Глеб Никитин открыл новый общественный центр в селе Хирино
Нижегородские автобусы планируют оснастить датчиками расхода топлива
100 новых автобусов большой вместимости закупят в Нижнем Новгороде в 2019 году
Суд закрыл нижегородское кафе «Сказочный Восток» из-за антисанитарии
На пожаре в дачном домике под Семеновом погиб пенсионер