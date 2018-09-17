"Ожирение – вселенское зло!" - доцент кафедры биохимии Павел Загоскин
Кому можно есть вволю, а кому придётся призадуматься, обсудили на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM
доцент кафедры биохимии им. Городисской Приволжского исследовательского медицинского университета Павел ЗагоскинФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Что такое ожирение? Как определить, есть ли у вас ожирение? Чем оно опасно и как лечится? Метаболический синдром, по-простому, ожирение, обсудили с доцентом кафедры биохимии им. Городисской Приволжского исследовательского медицинского университета Павлом Загоскиным в программе «Здоровый разговор» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.
Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!
«Ожирение – вселенское зло!» - доцент кафедры биохимии Павел Загоскин
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