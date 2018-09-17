2018-09-17T17:53:49+03:00
Здоровый разговор - Нижний Новгород

"Ожирение – вселенское зло!" - доцент кафедры биохимии Павел Загоскин

Кому можно есть вволю, а кому придётся призадуматься, обсудили на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM
Дмитрий ЯКОВЛЕВ
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доцент кафедры биохимии им. Городисской Приволжского исследовательского медицинского университета Павел Загоскиндоцент кафедры биохимии им. Городисской Приволжского исследовательского медицинского университета Павел ЗагоскинФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Что такое ожирение? Как определить, есть ли у вас ожирение? Чем оно опасно и как лечится? Метаболический синдром, по-простому, ожирение, обсудили с доцентом кафедры биохимии им. Городисской Приволжского исследовательского медицинского университета Павлом Загоскиным в программе «Здоровый разговор» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!

«Ожирение – вселенское зло!» - доцент кафедры биохимии Павел Загоскин

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