Пассажирский речной транспорт возрождается в Нижегородской области
В советские времена скоростные «Ракеты», «Метеоры» и «Восходы» были визитной карточкой Нижнего Новгорода. Они курсировали и до соседних Казани и Ярославля, и до Городца и Мурома. Но затем детища горьковского инженера Ростислава Алексеева свою популярность потеряли.
И вот, правительство Нижегородской области намерено возродить пассажирские перевозки водным транспортом. Подробности – в программе «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM с комментариями генерального директора ЦКБ «Суда на подводных крыльях им. Алексеева» Сергея Итальянцева, председателя комитета областного Заксобрания по транспорту и дорожному хозяйству Владимира Солдатенкова и транспортного обозревателя Александра Седова.
Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!
Пассажирский речной транспорт возрождается в Нижегородской области