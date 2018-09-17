2018-09-17T18:44:50+03:00
Тема дня - Нижний Новгород

Пассажирский речной транспорт возрождается в Нижегородской области

«Валдаи» и «Метеоры» вновь могут появиться на нижегородских реках
Дмитрий ЯКОВЛЕВ
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Пассажирский речной транспорт возрождается в Нижегородской области. Фото: СОЦСЕТИПассажирский речной транспорт возрождается в Нижегородской области. Фото: СОЦСЕТИ
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В советские времена скоростные «Ракеты», «Метеоры» и «Восходы» были визитной карточкой Нижнего Новгорода. Они курсировали и до соседних Казани и Ярославля, и до Городца и Мурома. Но затем детища горьковского инженера Ростислава Алексеева свою популярность потеряли.

И вот, правительство Нижегородской области намерено возродить пассажирские перевозки водным транспортом. Подробности – в программе «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM с комментариями генерального директора ЦКБ «Суда на подводных крыльях им. Алексеева» Сергея Итальянцева, председателя комитета областного Заксобрания по транспорту и дорожному хозяйству Владимира Солдатенкова и транспортного обозревателя Александра Седова.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!

Пассажирский речной транспорт возрождается в Нижегородской области

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