2018-09-16T18:07:10+03:00
Общество

Массовая гибель мальков судака произошла на Горьковском море

Специалисты уверены, что это связано с загрязнением водоема
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Массовая гибель мальков судака произошла на Горьковском море. ФОТО: Коза-прессМассовая гибель мальков судака произошла на Горьковском море. ФОТО: Коза-пресс
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На побережье Горьковского моря на днях нижегородцы обнаружили огромное количество мертвых мальков судака – ими буквально усыпано все побережье. По словам рыбаков, такое они здесь наблюдают уже не первый раз.

- Подобное происходит не впервые, - сообщает «Коза-Пресс» со ссылкой на местных жителей. – Именно судак наиболее чувствителен к загрязнениям водных объектов.

По мнению экологов, загрязнение в этом районе действительно есть. И главный его источник – базы отдыха и коттеджи, расположенные вдоль всего побережья.

- Вдоль всего побережья Горьковского моря находится огромное количество полузаконных и незаконных туристических баз, домов отдыха и коттеджей. У многих из них канализация далека от совершенства, поэтому происходят сливы в Горьковское море, - объяснил руководитель экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов. – При этом вдоль берега Горьковского моря очень широкий мелководный откос. Там очень небольшая глубина, вода на солнце быстро прогревается. Поэтому как только туда поступают органические загрязнения – биогенные элементы – начинается вспышка зеленых водорослей, которые мгновенно выедают кислород, и рыба умирает от нехватки кислорода. В результате, начиная с июля, мы ежегодно наблюдаем заморы рыбы.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» уже направила запрос в региональное министерство экологии в связи с этой ситуацией.

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