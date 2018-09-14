«Солдат на привале»: вспоминаем нижегородскую рок-легенду Алексея «Полковника» Хрынова
друзья Алексея «Полковника» Хрынова, музыканты Максим Поведский и Александр ЯковлевФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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10 лет назад, 12 сентября 2008 года, сердце Алексея «Полковника» Хрынова перестало биться. Первые песни Полковник начал сочинять в школе, в 1985 году записал первый альбом, в 1988 году сотрудничал с Сергеем «Чижом» Чиграковым. Песни группы «Полковник и Однополчане» знают и любят не только в Нижнем Новгороде. Вспомнили о том, каким человеком был Алексей Хрынов, вместе с его ближайшими друзьями, музыкантами Максимом Поведским и Александром Яковлевым.
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«Солдат на привале»: вспоминаем нижегородскую рок-легенду Алексея «Полковника» Хрынова
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