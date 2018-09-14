2018-09-14T15:14:28+03:00
Пятница в городе

«Солдат на привале»: вспоминаем нижегородскую рок-легенду Алексея «Полковника» Хрынова

Дмитрий ЯКОВЛЕВ
Поделиться:
друзья Алексея «Полковника» Хрынова, музыканты Максим Поведский и Александр Яковлевдрузья Алексея «Полковника» Хрынова, музыканты Максим Поведский и Александр ЯковлевФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

10 лет назад, 12 сентября 2008 года, сердце Алексея «Полковника» Хрынова перестало биться. Первые песни Полковник начал сочинять в школе, в 1985 году записал первый альбом, в 1988 году сотрудничал с Сергеем «Чижом» Чиграковым. Песни группы «Полковник и Однополчане» знают и любят не только в Нижнем Новгороде. Вспомнили о том, каким человеком был Алексей Хрынов, вместе с его ближайшими друзьями, музыкантами Максимом Поведским и Александром Яковлевым.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!

«Солдат на привале»: вспоминаем нижегородскую рок-легенду Алексея «Полковника» Хрынова

00:00
00:00
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 831-278-50-15+7-906-358-85-50
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Глеб Никитин вступит в должность губернатора 26 сентября
Двухлетняя Вика Нижегородцева, которая пропала в Кстовском районе — нашлась!
В Кстовском районе мотоциклист на скорости врезался в погрузчик и разбился
В Нижнем Новгороде временно изменится маршрут трамвая №8
Праздник трезвости состоится в Автозаводском районе
В Нижегородской области пропала двухлетняя Вика Нижегородцева
В Нижегородской области озимые посеяны на площади 189 000 гектаров
Автоледи на «Kia» сбила 12-летнего ребенка в Балахне
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса началось в Дальнеконстантиновском районе
Нижегородская прокуратура обнаружила нарушения при закупках на 17 миллионов рублей
«Тойота» насмерть задавила пешехода в Арзамасском районе
С 15 по 18 сентября предрекают жару и лесные пожары
Школа и четыре дома в Приокском районе остались без света
Нижегородский чиновник не предоставил сведения о доходах на сумму более 100 000 рублей
15 нижегородских проектов отобраны для участия во Всероссийском конкурсе лучших практик
Дина Аверина завоевала 4-е золото на мировом первенстве по художественной гимнастике
Два премьерных спектакля покажут в Центре театрального мастерства осенью-2018
Нижегородские педиатры совершенствуются в лечении детского гепатита
В Лукино сгорела баня из-за неисправности дымохода
Полиция задержала 23-летнего саровчанина, который украл пилу
Четыре новые школы откроются в Нижегородской области в 2018 году
Нижегородские пенсионеры бесплатно займутся каратэ и восточными единоборствами
Глеб Никитин принял отставку Александра Байера
ГАЗ проведет конкурс для айтишников
Дуэльное фехтование и конный турнир пройдут на Щелоковском хуторе
Владимир Исаев проверит готовность дорожных предприятий к зиме
Вопрос со школьными автобусами в Нижегородской области решат до конца 2018 года
Региональные следователи заподозрили «Нижегородский водоканал» в неуплате налогов
В «День спринтера» за первенство поборются 250 нижегородских пловцов