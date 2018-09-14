Секреты ЕГЭ и профориентация: образовательная выставка «Навигатор поступления» в Нижнем Новгороде
15 сентября в Нижнем Новгороде (Нижегородская ярмарка, Первый павильон) пройдет крупнейшая образовательная выставка для абитуриентов и родителей «Навигатор поступления». Более 15 ведущих вузов страны представят свои программы на одной площадке - ТОП-вузы, лучшие работодатели, эксперты по профориентации и по подготовке школьников к экзаменам. О программе выставки рассказал эксперт образовательного проекта «Навигатор поступления» Максим Сигал на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.
Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!
Секреты ЕГЭ и профориентация: образовательная выставка «Навигатор поступления» в Нижнем Новгороде