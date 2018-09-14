2018-09-14T15:17:19+03:00
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Секреты ЕГЭ и профориентация: образовательная выставка «Навигатор поступления» в Нижнем Новгороде

Организатор проекта Максим Сигал о лекциях и мастер-классах для абитуриентов и их родителей
Алексей КАЗАКОВЦЕВДмитрий ЯКОВЛЕВ
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эксперт образовательного проекта «Навигатор поступления» Максим Сигалэксперт образовательного проекта «Навигатор поступления» Максим СигалФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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15 сентября в Нижнем Новгороде (Нижегородская ярмарка, Первый павильон) пройдет крупнейшая образовательная выставка для абитуриентов и родителей «Навигатор поступления». Более 15 ведущих вузов страны представят свои программы на одной площадке - ТОП-вузы, лучшие работодатели, эксперты по профориентации и по подготовке школьников к экзаменам. О программе выставки рассказал эксперт образовательного проекта «Навигатор поступления» Максим Сигал на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

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Секреты ЕГЭ и профориентация: образовательная выставка «Навигатор поступления» в Нижнем Новгороде

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