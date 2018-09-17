Нижегородец Дмитрий Савельев отпраздновал день рождения на 60 млн рублей

СЕГОДНЯ 18:39 2018-09-17T18:41:35+03:00

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Ранее возглавлявший «Транснефть» нижегородец Дмитрий Савельев с размахом отметил свое 50-летие. На торжество член Совета Федерации РФ от Тульской области потратил 60 миллионов рублей. Информацию об этом, а также небольшое видео с праздника опубликовал паблик «Говорю & Показываю» в Твиттере.

Владислав Третьяк поздравил юбиляра с праздникомФото: СОЦСЕТИ

Николай Басков, Дмитрий Маликов с супругой Инной, Вера Брежнева и Игорь Крутой, а еще Валерий Меладзе, Вячеслав Манучаров, Валентина Терешкова и Владислав Третьяк - это лишь часть звездных гостей, которая засветилась в Инстаграме Ирины Подволодских, сестры жены именинника Савельева.

Вера Брежнева спела про притяжение, которого больше нетФото: СОЦСЕТИ

Среди гостей вечера был композитор Игорь КрутойФото: СОЦСЕТИ

Судя по коротким видео, выложенным в соцсеть, экс-солистка ВИА ГРА Брежнева пела про притяженье, которого больше нет, а Меладзе - свою знаменитую песню «Океан и три реки» (у последнего на подпевках были гостьи из зала, в том числе родственница юбиляра).

- Давайте выпьем за эту прекрасную пару - Ольгу и Диму! - предложил президент Федерации хоккея России. - Пожелаем им счастья, здоровья и… горько! Горько!

Среди гостей замечена Валентина ТерешковаФото: СОЦСЕТИ

Шоу не обошлось без Николая БасковаФото: СОЦСЕТИ

Кульминацией роскошного праздника, который скорее напоминал Голубой огонек, чем простой день рождения, стал гигантских размеров торт с золотой головой льва посредине. Его с небес на землю спустили на нескольких тросах. Вышло эффектно.

- Вот этот шедевр кулинарно-десертного искусства. Вот он! - громко произнес ведущий Манучаров.

Дмитрий Маликов с супругой (слева)Фото: СОЦСЕТИ

Как пишет издание Daily Storm, празднование юбилея посетил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Вместе с ним был замечен и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Согласно декларации, доходы сенатора в 2017 году превысили 167 млн рублей. Он задекларировал два земельных участка площадью 13 тысяч и 1,5 тысячи квадратных метров и шесть помещений общей площадью 2461 квадратный метр, а также жилой дом в Англии площадью 489 квадратных метров.

СПРАВКА

Савельев Дмитрий Владимирович родился 3 августа 1968 года в городе Горький (Нижний Новгород).

Окончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности «экономика и управление производством» и юридический факультет Горьковского государственного университета. Кандидат юридических наук. Служил в составе воинского контингента советских войск в Афганистане.

Дмитрий Савельев начал трудовой путь рабочим нижегородского завода «Двигатель революции».

С 1994 по 1995 год - гендиректором АООТ «ЛУКОЙЛ-Уфа».

С 1995 по 1997 год - гендиректором АООТ «ЛУКОЙЛ-Нижний Новгород».

С 1996 по 1997 год - вице-президент нефтяной компании ОАО «НОРСИ-ойл».

В 1997 году - президент ОАО «НОРСИ-ойл».

В 1997 году - председатель совета директоров ЗАО «Нефтехим».

В 1998 году - депутат Законодательного Собрания Нижегородской области.

В 1998 году президент ОАО «Транснефть».

С 1998 по 1999 год - член Коллегии Минтопэнерго.

С 1999 году - член совета директоров Союза нефтеэкспортеров России (СОНЭК).

В 1999 году был переизбран президентом ОАО «Транснефть».

С 1999 по 2003 год - депутат Госдумы третьего созыва от Нижегородской области. Член комитета по энергетике, транспорту и связи.

С 2003 по 2007 год - депутат Госдумы четвертого созыва от Тульской области. Член комитета по энергетике, транспорту и связи.

С 2007 по 2011 год - депутат Госдумы пятого созыва от Тульской области. Член комитета по бюджету и налогам.

С 2011 по 2016 год - депутат Госдумы шестого созыва от Тульской области. Член комитета член Комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

С октября 2016 года - член Совета Федерации.

Женат, пятеро детей.