АПЗ разработал технологию для системы удаленного съема показания приборов учета

СЕГОДНЯ 16:00 2018-09-14T16:09:04+03:00

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Инновационную LPWAN-технологию для системы удаленного съема показаний с приборов учета представило АО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина» совместно с компанией ООО «Смартико» на XXI Международной выставке Aquaterm Almaty-2018 в городе Алматы в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Технология особенно заинтересовала руководителей и специалистов сферы ЖКХ Республики Казахстан на семинаре, посвященном внедрению, эксплуатации и возможностям инновационной системы диспетчеризации, основанной на расходомерах АО «АПЗ».

- Новая технология имеет ряд преимуществ: простоту монтажа, удобство в эксплуатации, а также универсальность в использовании, - отметил начальник отдела продаж АПЗ Михаил Сурнин. – Водомер можно применять и как обычный механический расходомер, и в составе системы диспетчеризации при условии оснащения радиомодулем и интеграции в систему. При этом дооснащение прибора не требует его замены или демонтажа.

Привлекла внимание гостей выставки и традиционная экспозиция предприятия – приборы учета тепла, газа и воды.

– Рынок Казахстана является одним из приоритетных для Арзамасского приборостроительного завода, – говорит Михаил Сурнин. – Наше сотрудничество с каждым годом набирает обороты – так, в прошлом году АПЗ поставил в эту страну рекордное количество приборов учета воды. Нынешняя выставка позволила сделать новые шаги в процессе планомерного развертывания инновационных технологий и закрепления традиционных продуктов нашей номенклатуры в Казахстане, а также показала высокий рейтинг нашего предприятия в этой Республике.