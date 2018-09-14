«Она не живет. Она существует»: Похудевшая до 17 килограммов Кристина Корягина проходит лечение в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 11:50 2018-09-14T11:52:02+03:00

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26-летняя Кристина Корягина из Барнаула весит всего 17 килограмм! В свое время она окончила школу с золотой медалью, получила два красных диплома о высшем образовании. Однако работать девушка не может – она с трудом передвигается.

Терять вес Кристина начала в 9 лет. Она мало ела, могла обойтись яблоком за целые сутки, а при поступлении в университет вообще стала забывать питаться – говорит, некогда было.

«Кристину нужно срочно лечить!»

Историю Кристины Корягиной рассказала известный блогер Мария Кохно.

- Кристина все никак не могла решиться на лечение, которое ей СРОЧНО необходимо!!! И тогда я обратилась к ВАМ, чтобы вы поддержали девушку и уговорили выбрать жизнь!! У нас с вами это получилось! Сегодня я говорила с мамой Кристины, она в полном отчаянии, и со своим врачом, который готов предоставить им скидку в клинике. Кроме того, я сама полечу в Нижний Новгород поддержать Кристину. Но сумма на лечение все равно пока непосильна для ее семьи из Барнаула и поэтому я прошу каждого из вас любой суммой помочь ей. Это очень важно, мы можем успеть спасти Кристину! – написала она на своей странице в Instagram.

Фото: Инстаграм Марии Кохно

Многие откликнулись на призыв о помощи и даже перечислили деньги. Удалось собрать более 110 тысяч рублей.

Однако известный заслуженный врач России, психотерапевт Ян Голанд оказывает девушке помощь абсолютно бесплатно. Кристина прилетела в Нижний Новгород вместе с мамой. В столице Приволжья они находятся уже третий день. Девушка делает успехи, маленькие, но очень тяжелые для нее шажочки.

«Она истощена до предела»

«Комсомольская правда» пообщалась с Голандом. Вчера Кристина начала есть.

- Она ела гречневую кашу с курицей, стала пить воду, - рассказал психотерапевт.

Как выяснилось, помимо нервной анорексии, у Кристины есть еще множество болезней: гастрит, гастродуоденит, у нее висят почки.

- Она истощена до предела. У меня в советские годы была пациентка, которая весила 19 килограмм. А эта – 17 килограмм, 100 грамм, мы взвесили, - описал девушку Ян Голанд.

Даже передвигаться по улицам Нижнего Кристине безумно сложно. Она останавливается через каждые 200 метров, чтобы отдохнуть и набраться сил.

marynova888 Похудевшая до 17 килограммов Кристина Корягина проходит лечение в Нижнем Новгороде

- Вчера мы ходили с ней в кафе. Сегодня, когда она будет идти, мама понесет складное кресло, чтобы она могла сидеть и отдыхать по дороге. Моя задача – физически ее не перегрузить, - пояснил врач.

«Вчера она заявила, что собирается в аспирантуру»

По словам Голанда, согласно статистике, пациенты, которые живут с такой тяжелейшей болезнью, умирают в 30% случаев, а половина начинают страдать шизофренией. После этого они заканчивают свою жизнь в психбольницах или домах для психохроников.

- Первый день мы с Кристиной работали 7,5 часов, вчера - 8. Все индивидуально. Сегодня к ней придет пациентка, которая расскажет, как она, имея восемь соматических заболеваний, вышла из этого состояния.

Фото: Инстаграм Марии Кохно

Вчера Кристина поделилась с Голандом своими планами на ближайшее будущее: девушка планирует поступать в аспирантуру, написать кандидатскую диссертацию, а дальше будет видно.

- Моя задача – вести пациента к результату как можно быстрее. Все таблетки, которые она раньше пила, я отменил. Они очень вредные, люди привыкают и становятся наркоманами, - сказал психотерапевт.

Рассказывая историю Кристины, Голанд разъяснил, что в детстве у девушки в семье были постоянные конфликты между родителями. Папа ничем не помогает своей дочери до сих пор.

- И вот так уже 17 лет, Кристина не живет, она существует, - подытожил врач.

Курс лечения продлится до следующей среды, после этого Голанд сможет назвать результаты. «Комсомолка» следит за развитием событий.