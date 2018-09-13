«Он был легендой»: рок-музыкант Леша Полковник в воспоминаниях родных и близких

СЕГОДНЯ 18:30 2018-09-13T18:30:58+03:00

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Песни Леши Хрынова знают многие. Музыкант был душой компании, выступал на различных рок-фестивалях России. В 2000-х он был солистом группы «Полковник и Однополчане». Его хиты «Солдат на привале», «Беда с сапогами» (она же «Душегуб»), «Шёл мужик» (Из Орехово в Зуево), «Зато как погуляли!» поют до сих пор.

В университетские годы Лешу Хрынова начали называть «Полковником». Этот псевдоним был с ним до конца жизни, есть и до сих пор.

Леша Полковник на концертеФото: СОЦСЕТИ

12 сентября 2008 года по Нижнему Новгороду разлетелась горькая весть: умер Лешка Полковник. Рок-музыкант, прекрасный друг, любимый сын и отец.

С того дня прошло уже 10 лет, а друзья и родные до сих пор помнят улыбку Лешки, поют его песни, смеются над историями из прошлого. У каждого из них есть своя история, которая связывает их с Полковником. В памяти живы все подробности, каждая мелочь.

«Захотел взять гитару и научиться»

Софья Ильинична Хрынова с улыбкой вспоминает о своем сыне, о его первых музыкальных шагах и школьных годах. Настойчивый и уверенный в себе Леша навсегда остался в ее памяти именно таким.

- В те времена было модно слушать Высоцкого, «Машину времени». Это очень повлияло на Алешу, ему тогда захотелось взять гитару и самому научиться играть их песни. А потом пришло желание самому писать. Как правило, дети редко делятся своим творчеством с родителями, он в основном рассказывал все друзьям. Потом повзрослел, классе в 11 уже начал выступать в школе, - поделилась Софья Ильинична с «Комсомолкой».

Она помнит даже слова сына: «Я владею музыкой в тех рамках, в которых могу петь свои песни». Профессионального музыкального образования у Полковника не было. Он закончил автомобильный факультет в Политехе.

- Он даже в университете играл в театре, писал к пьесам музыку. Я никогда е была против того, чего он хотел. Он не только хорошо играл, но и хорошо учился. Я ему не запрещала, да и ему невозможно было запретить, ведь запретный плод всегда сладок. В 90-е годы музыка давала ему средства существования, - рассказала мама Леши.

«Леша был как газ»

- Мы познакомились с ним на концерте в рок-клубе. Это было в ДК Орджоникидзе. Леша был тогда в живописной гимнастёрке с эполетом. Мы с ребятами из группы там иногда поигрывали. Заходили, как к себе домой. Вот там увидели Лешу - колоритную личность и сразу подошли, - вспоминае Александр Яковлев, лидер группы «Новые Ворота».

Он очень хорошо знал Полковника, они были друзьями.

- Мы часто виделись, нам всегда было о чем поговорить. Леша был как газ. Занимал весь предоставленный объём. Красивым и сильным был. Прекрасно знал русский язык, коллекционировал анекдоты и великолепно их рассказывал. Артистизм природный, - поделился с журналистом «Комсомольской правды» Яковлев.

Леша Полковник (в середине) с друзьями Алексеем Розиным и Александром ЯковлевымФото: СОЦСЕТИ

Более того, у него даже есть любимая песня в репертуаре Полковника – «Душегуб». На вопрос: «Почему?» Александр отвечает просто:

- Да потому что про меня. Я её так чувствую.

Между старыми друзьями были секреты, которые Александр хранит до сих пор. Не раскрывает даже журналистам.

- Я знаю только одного человека, про которого он специально песню написал. Но имя не скажу. Песня называется «Девочка по имени кайф». А вообще песни Полковника тем и знамениты, что в них мы сами себя видим. Так было у Высоцкого, Башлачева, - добавил музыкант.

«У него был сатирический дар»

Лидер группы «Хроноп» Вадим Демидов был для Леши Полковника учителем, другом и советчиком. Они познакомились в 1985 году в лагере политехников на Горьковском море.

- Мы с «Хронопами» обычно в этом лагере проводили все лето, и Леша влился с нашу тусовку. Тут еще наш гитарист Саша Терешкин участвовал театре миниатюр автофака, а Полковник учился на пару лет младше, но тоже принимал участие в их спектаклях, ну и Саша нас и познакомил, - поделился своей историей Демидов.

Леша Полковник и Вадим ДемидовФото: СОЦСЕТИ

После этого Леша и Вадим виделись постоянно: собирались за большим столом поиграть в «Мафию», пели песни, отдыхали.

- У нас разница была в четыре года, но какое-то время я был немножко его учителем. Он показывал свои песни, брал у меня книги, - вернее, я ему их подсовывал: Петрушевскую, Кортасара, Виана. Каким он был? Очень компанейским, остроумным, добрым к друзьям. Лентяем! Если б не это, стал бы звездой, потенциал был. В своих песнях он хорошо совпал с тем перестроечным временем, у него был сатирический дар. Взять, «Беду с сапогами», к примеру, - описывает Лешу Вадим Демидов.

«Его смерть просто выбила почву из-под ног»

Вспоминать тот роковой день – 12 сентября 2008 года – тяжело всем.

- Его смерть просто выбила почву из-под ног, я просто заболел тогда, был сам не свой. Это была первая смерть среди моих близких друзей. На похоронах было немало народа, все-таки его знали и любили многие, - тяжело вздыхает Вадим Демидов.

А Александр Яковлев в тот момент был на дне рождения друга. Ему было тяжело молчать, он не хотел портить праздник мрачными новостями.

- Дыру в сердце я почувствовал. Я был на дне рождения у друга. Мне позвонила Светлана Кукина - главный, пожалуй, музыкальный журналист в Нижнем и друг Лёши. И молчал я весь вечер, чтобы праздник не испортить. А дружище мой, Андрей, знает как облупленного меня, спросил, что случилось. Вот так все и узнали, - рассказал Александр Яковлев.

Как оказалось, в тот день музыканты группы «Полковник и ополчане» были на поминках. Новость о смерти Леши выбила всех из колеи.

- 12 сентября было 9 дней со дня смерти нашего клавишника Марка, мы сидели на поминках. Мне позвонил Макс и сказал, что умер Леша. У него ведь была острая сердечно-сосудистая недостаточность. Он просто упал и не смог встать, - поделился с «КП НН» Алексей Розинов, - Это был человек большой эрудиции и очень хорошего чувства слова.

Ровно через 10 лет с того дня в ресторане «Мокроусов» собрались близкие друзья Леши и устроили концерт в его честь. Людей было очень много, выступали музыканты.

"Полковник и однополчане"Фото: СОЦСЕТИ

Справка «КП»

Алексей Хрынов родился в Дзежинске в 1965 году. Его талант проявился еще в школьные годы, когда он сочинил свою первую песню. Учился Хрынов в Политехе и отдавал огромную часть своего времени студенческому театру: он даже писал для них композиции.

Свой первый альбом под названием «Волга да Ока» Леша Полковник записал в акустическом варианте на Ленинградском отделении фирмы «Мелодия». Ему удалось поработать вместе с Сергеем Чиграковым и его группой «полГПД», однако через год коллектив распался, потому что Чиграков уехал в Харьков.

Следующий альбом «Полковник и однополчане» Леша выпустил в 1996 году, а через два года вышел третий – «Война и любовь».

«Полковник и однополчане» выступали с концертами и принимали участие в нескольких фестивалях, в том числе «Наполним небо добротой» , Премия журнала Fuzz и «Окна открой». Постоянный состав группы сложился в конце 2000 года в Нижнем Новгороде. В него вошли 6 музыкантов, включая Хрынова.

Помимо выступлений с группой Полковник регулярно выходил на сцену один и выступал сольно под гитару или в паре со скрипачом.

Полковник умер 12 сентября 2008 года. У него случился сердечный приступ. Похороны состоялись 14 сентября на кладбище «Марьина роща».