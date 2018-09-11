2018-09-11T21:21:57+03:00
Спорт

Обзор матча Россия - Сербия 11 сентября 2018: счет, голы, статистика игроков

Представляем вашему вниманию обзор футбольного матча Россия - Сербия. Итоговый счет, голы, статистика
Юлия ИСАЕВА
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Обзор матча Россия - Сербия 11 сентября 2018: счет, голы, статистика игроковОбзор матча Россия - Сербия 11 сентября 2018: счет, голы, статистика игроковФото: Андрей ВОВК
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Сегодня, 11 сентября 2018 года, на стадионе "Нижний Новгород" состоялся матч отборочного матча к Чемпионату Европы-2019: Россия U21 — Сербия U21. После финального свистка счет был 2:1 в пользу иностранных гостей. На стадионе "Нижний Новгород" присутствовали 38 763 зрителя. Это рекорд для молодежки.

В начале первого тайма россияне сразу завладели мячом. На 29-й минуте Аяз Гулиев получил желтую карточку. От него на левом фланге досталось на левом фланге Пантичу.

В течение первых 45 минут российские футболисты очень много владели мячом. В первой минуте дополнительного времени Александр Зуев тоже получил желтую карточку. Он врезался в голкипера. После первого тайма команды разошлись при счете 0:0. Россияне владели территорией, было много подходов к штрафной, но моментов практически не возникало, а вот соперники действовали вторым номером.

В течение 15 минут второго тайма не было интересных моментов. Зрители немного заскучали. И вот на 62-й минуте Никита Чернов подарил сборной России гол! Он забил при помощи Ивана Облякова, который с левого края вырезал подачу в центр штрафной, а Чернов выиграл борьбу в воздухе и головой переправил мяч в дальний угол.

После этого в течение нескольких минут россияне не давали сербам овладеть мячом. На 73-й минуте в ворота России был назначен штрафной удар. Прошла передача в штрафную, Мелихов не успел к мячу и в подкате снёс Луку Йовича.

Сербы забил гол и сравняли счет. Наш голкипер не угадал направление мяча.

Через три минуты Игорь Коновалов проиграл позицию и прихватил руками Пантича. Судья показал ему желтую карточку.

На 88-й минуте сербский футболист Александр Лутовац забивает еще один гол в ворота российской сборной.

Даже дополнительное время, к сожалению, не помогло россиянам сравнять счет. Матч завершился со счетом 2:1.

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