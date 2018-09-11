Афиша Нижнего Новгорода с 12 по 19 сентября: Баста, Татьяна Буланова и Мари Краймбрери

СЕГОДНЯ 15:15 2018-09-11T15:32:49+03:00

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Баста: большой сольный концерт

Баста уже давно стал одним из самых успешных российских реперов. Он привлекает слушателей самых разных возрастов. В его песнях отражена реальность страны и мыслей людей. Не имея ничего, Василий Вакуленко сумел ворваться на самую вершину, покорив сначала свой родной город Ростов-на-Дону, а затем и Москву. 15 сентября в Нижнем Новгороде Василий Вакуленко представит «один из главных русскоязычных альбомов года» и любимые хиты, обеспечив грандиозное шоу из звука и света. Пластинка «Баста 5», более полугода занимающая верхние строчки чартов, действительно насыщена хитовыми синглами - это совместная работа “Голос” с наставницей одноименного шоу Полиной Гагариной, трек “Выпускной”, ставший настоящим гимном школьников и студентов, мелодичный фанк “Удивительный мир” и композиции, заслуживающие особенного внимания со стороны ценителей авторской песни - саундтреки к фильмам “КЕ-ДЫ” Сергея Соловьева и “Родина” Петра Буслова. (16+)

15 сентября, 18.00

Дворец спорта профсоюзов, пр. Гагарина, 29; тел. 433-28-95

Билеты: от 4000 руб.

Впервые в Нижнем: Мари Краймбрери

Нижегородцев порадует своим сольным концертом талантливая музыкальная исполнительница, стопроцентный selfmade-артист нового поколения Мари Краймбрери, автор взрывных хитов "Полюби меня пьяную", "Вызови такси", "Давай навсегда", "Не в адеквате", "На тату". Для молодой артистки поворотным в карьере стал 2017 год - синглы «Туси сам» и «Она тебе не идет» стали хитами главных федеральных радиостанций и ТВ, а клипы собрали миллионы просмотров в YouTube. Певица стала желанной гостьей самых модных звездных вечеринок столицы, количество подписчиков в аккаунтах ее соцсетей неумолимо растет. Сама Мари в это время полностью сосредоточена на творчестве. В апреле 2018 состоялся триумфальный релиз нового альбома «Переобулась». И это только начало. Все концерты талантливой артистки - это атмосфера движения, танцев и яркого сольного исполнения! (16+)

22 сентября, 19.00

Milo Concert Hall, ул. Родионова, 4; тел. 218-00-22

Билеты: от 1000 руб.

Легендарные хиты Татьяны Булановой

Татьяна Буланова в представлении не нуждается. Пик ее популярности пришелся на начало 90-х. Хиты «Не плачь», «Мой сон», «Ясный мой свет», «Нежность» мы слышали на всех дискотеках, радиостанциях и в телевизионных концертах. До сих пор заслуженную артистку России, исполнительницу любимых песен очень ждут в городах России, и сейчас у всех поклонников певицы есть уникальный шанс попасть на единственный долгожданный концерт. Он состоится при участии нового имени на российской эстраде, Кати Ростовцевой! Песни Кати Ростовцевой «Атеистка», «Хочу твою фамилию», «Заварю Чаю», «Из фантиков роман» звучат на федеральных радиостанциях страны. Приходите, чтобы послушать вживую уникальный тембр голоса артистки и ее красивые душевные песни. (6+)

22 сентября, 19.00

ДК ГАЗ, ул. Смирнова, 12; тел. 295-50-50

Билеты: от 800 руб.

Концерт под звездным небом: «Я тебе весь мир подарю…»

20 сентября в Большом звездном зале планетария состоится эксклюзивный концерт «Я тебе весь мир подарю». В нем будут собраны только хиты - лучшие песни о любви, арии из известных оперетт и шлягеры из популярных советских кинофильмов 30-х - 80-х годов XX века. И все это - в сопровождении красочных полнокупольных видеоинсталляций. Для нижегородцев споют ведущие солисты Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского, лауреаты международных конкурсов Наталья Кириллова (сопрано) и Эдуард Морозов (баритон). Подарите себе и своим близким незабываемые музыкальные впечатления! (12+)

20 сентября, 19.00

Нижегородский планетарий, ул. Революционная, 20; тел.: 272-50-94, 246-77-89

Билеты: от 350 руб.

Александр Петров в спектакле «Гамлет»

Гастроли театра им. Ермоловой. Художественный руководитель Олег Меньшиков. В спектакле заняты: Александр Петров, Кристина Асмус,Борис Миронов, Екатерина Любимова, Сергей Бадичкин, Сергей Кемпо/Никита Татаренков, Евгений Шляпин, Андрей Попов, Павел Галич/Родион Юрин, Александр Лобанов, Егор Харламов, Антон Колесников, Александр Лобанов,Егор Харламов и др. Режиссер Валерий Саркисов.

«Идея спектакля «Гамлет» возникла после знакомства с молодым актером Александром Петровым, в котором художественный руководитель театра Олег Меньшиков и я увидели Гамлета, по всем нашим представлениям совпадающего с образом. Вокруг него возник спектакль. Возникла история про молодого человека, зажатого в тиски обстоятельств, брошенного в плавильную топку. Он - индивидуальность, существующая в той среде, где в плотный клубок сплелись предательство, жизнь и смерть. Каждым своим шагом, каждым действием Гамлет пытается ответить на простой вопрос: «Зачем, для чего я пришел в этот мир?». На наших глазах развивается и растет личность, мальчик становится мужчиной, воином, человеком, способным на поступок», - рассказывает историю постановки режиссер Валерий Саркисов. (12+)

26 сентября, 19.00

ТЮЗ, ул. Горького, 145; тел. 428-31-25

Билеты: от 3200 руб.

Премьера сезона в театре драмы: «Господа Головлевы»

М. Е. Салтыков-Щедрин. Умопомрачение в двух действиях по одноименному роману.

«Роман «Господа Головлевы» - одна из вершин творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина и русской литературы XIX века, - говорит режиссер-постановщик спектакля Искандер Сакаев. - К таким глобальным произведениям театр и режиссеры обращаются с некой периодичностью, они становятся знаковыми для определенного времени. В постреформенный период, когда в обществе подспудно назревает глубокий перелом, когда по большому счету нужна хроника кризиса, приходит время романа-разочарования, романа-переосмысления, время «Господ Головлевых»… Этот материал позволяет объединить очень хороших артистов разных возрастов в одну драматическую историю. Историю не благостную, а конфликтную, болезненную и очень русскую. Она далеко не игривая, но при этом очень чувственная, страстная. У Салтыкова-Щедрина нет равнодушных персонажей: если уж они ненавидят, то искренне, если вожделеют, то всем телом, если боятся, то всем своим существом. Очень выпукло выстраивается апокалиптическая картина жуткого и в то же время притягательного мира. Паноптикум «по-родственному», который хочется разглядывать. Семья, любовь внутри семьи - основа мироздания. И если это уходит, рушится, то рушится весь остальной мир. Мне кажется, суть в том, что писатель в самом низком существе, в самом последнем подлеце видит потребность быть человеком, стремление к покаянию, к свету. Иначе этот роман не было бы смысла писать, читать и браться за его постановку на сцене». (12+)

22 сентября, 18.30

Театр драмы, ул. Б. Покровская, 13; тел. 419-51-73

Билеты: от 300 руб.

Новый музыкальный сезон в филармонии: оркестр Павла Когана

3 октября на сцене Нижегородской филармонии впервые выступит Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением одного из самых авторитетных дирижеров современности Павла Когана. И для слушателей это музыкальное событие станет настоящим подарком.

МГАСО пользуется огромной популярностью у слушателей благодаря высочайшему классу исполнительского мастерства и интересным программам. Оркестр отличается совершенством владения разными стилями, мастерскими интерпретациями, гибкостью в работе с приглашенными дирижерами, солистами и ансамблями. Это один из старейших отечественных симфонических коллективов, в составе которого играют талантливые музыканты, лауреаты международных конкурсов, унаследовавшие традиции русской исполнительской школы. Художественный руководитель и главный дирижер - Павел Коган - один из ярких представителей великой музыкальной семьи. Его мать - профессор Московской государственной консерватории Елизавета Григорьевна Гилельс, отец - великий скрипач Леонид Борисович Коган. Выпускник Московской государственной консерватории по специальностям скрипка и симфоническое дирижирование, Павел Коган начал свою блестящую карьеру как скрипач, завоевав первое место на конкурсе им. Сибелиуса в Хельсинки. Практически одновременно началась его карьера и в качестве дирижера. С 1989 года Павел Коган является художественным руководителем и главным дирижером Московского государственного академического симфонического оркестра - одного из пяти старейших концертных оркестров России. Под управлением Павла Когана МГАСО приобрел мировую известность. Маэстро реформировал репертуар коллектива, расширив его произведениями европейской и американской музыкальной литературы. (6+)

3 октября, 18.30

Нижегородская филармония, Кремль, корп. 2; тел. 439-11-87

Билеты: уточнить по телефону

«Движение к свету»

До 18 ноября в Нижегородском художественном музее - выставка произведений русских импрессионистов «Движение к свету». На выставке представлено около 80 работ конца XIX - начала XX века из собраний Третьяковской галереи, Русского музея и еще пяти российских музеев (ГМИИ РТ (Казань), ЕМИИ (Екатеринбург), ПГХГ (Пермь), ПГКГ (Владивосток), НГХМ (Нижний Новгород), СОХМ (Самара). Нижегородцы увидят произведения Константина Коровина, Игоря Грабаря, Сергея Виноградова, Станислава Жуковского, Леонарда Туржанского, Константина Юона, а также крупнейших мастеров отечественного искусства, обращавшихся к импрессионизму на определенном этапе своего творчества, - Ильи Репина, Валентина Серова, Бориса Кустодиева, Виктора Борисова-Мусатова и др. В экспозиции будет представлена также картина Огюста Ренуара «Женщина, смотрящая на птичку». Это произведение принадлежит к числу ранних, очень редких работ великого мастера, одного из основоположников импрессионизма. Наряду со знаменитыми художниками выставка дает возможность открыть для себя новые имена, вошедшие в историю русского импрессионизма, но мало известные широкому зрителю: Мария Башкирцева, Константин Горбатов, Михаил Демьянов, Николай Мещерин, Николай Тархов, Михаил Шемякин и др. (6+)

По 18 ноября

Художественный музей, Кремль, корп. 3; тел.: 439-13-73, 419-68-90

Билеты: уточнить по телефону

«Из любви к искусству». Выставка Вадима Михайлова

Выставка дзержинского художника и педагога Вадима Васильевича Михайлова, состоящая из тридцати произведений, знакомит нижегородского зрителя с живописными и графическими работами рубежа 1980-х - 90-х годов. Произведения, представленные в экспозиции, отражают различные стороны его творческих исканий, раскрывая мир автора с разных ракурсов. В своей живописи Вадим Михайлов вдохновляется выдающимися мастерами прошлого, объединяя классику и современность. Образы, созданные художником, отсылают к творчеству Г. Гольбейна, Г. Семирадского, М. Врубеля, Д. Штеренберга. Через переосмысление вечных сюжетов и мотивов автору удается выразить свое личное, искреннее переживание. Философские, религиозные композиции Михайлова, а также его натюрморты насыщены яркой, смелой символикой. Примечательным разделом выставки являются учебные графические портреты художника, привлекающие точной передачей характера модели. Экспозиция дополнена единственной работой последних десяти лет - масштабным мистическим полотном "На камне помазания". (6+)

По 23 сентября

Художественный музей, Верхневолжская наб., 3; тел.: 419-68-90, 411-95-38

Билеты: уточнить по телефону

«О, русская земля!» Выставка Василия Нестеренко

Выставка организована в рамках празднования Дней Москвы в Нижегородской области, она представляет более сорока полотен художника.

Василий Нестеренко пишет в реалистической манере русской классической живописи и работает в разных жанрах. И прежде всего он является мастером больших сюжетно-тематических картин, посвященных ключевым событиям в истории России. Масштаб и значимость этих событий автор подчеркивает поразительными форматами своих программных полотен, мастерством изображения героев в динамике. Исторические события и герои благодаря художнику оказываются со зрителем в одном временном измерении. Героическое прошлое становится достоверным и осязаемым. Картины Василия Нестеренко посвящены истории православия, подвигам русского оружия, завоеваниям великих правителей. Благодаря этим работам зритель может окунуться в прошлое и осознать его сложности и противоречия, величие исторических героев, могущество властителей России... (6+)

По 7 октября

Выставочный комплекс, пл. Минина и Пожарского, 2/2; тел. 439-09-71

Билеты: от 100 руб.

ФИЛЬМЫ НЕДЕЛИ

С 13 сентября в «Синема парке»

«Хищник»

«Багровая мята»

«Большой кошачий побег»

«Временные трудности»

«Счастья! Здоровья!»

«Девица»

«Бельканто»

«Мир принадлежит тебе»