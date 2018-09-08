Нижегородец Денис Черышев забил первый гол россиян в Лиге наций

СЕГОДНЯ 11:27 2018-09-08T11:34:46+03:00

Фото:сборная России по футболу. Полузащитник сборной России Денис Черышев открыл счет в матче против команды Турции в рамках Лиги наций.

Дмитрий Черышев наблюдал за игрой своего сына в одном из нижегородских ресторанов

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Полузащитник сборной России Денис Черышев открыл счет в матче против команды Турции (2:1) в рамках Лиги наций. На 13-й минуте игры Черышев забил первый гол россиян в этом турнире.

Туркам удалось отыграться на 41-й минуте — отличился защитник Сердар Азиз. На 49-й минуте за сборную России точным ударом отметился форвард и капитан Артём Дзюба, гол которого принёс команде победу.

Болельщиков особенно порадовали фантастические сейвы вратаря сборной — Андрея Лунева.

Как сообщает пресс-служба ФК "Нижний Новгород" Дмитрий Черышев наблюдал за игрой своего сына в составе сборной России в одном из нижегородских ресторанов. Как только Денис открыл счет, помещение взорвалось громкими овациями. Итог матча спрогнозировал главный тренер нижегородской команды еще до начала игры. Счет 2:1 Черышев предсказал болельщикам, отвечая на их вопросы.

Фото:ФК "НН". Дмитрий Черышев наблюдал за игрой своего сына в составе сборной России в одном из нижегородских ресторанов

Многие фанаты посчитали, что уровень игры россиян с Турцией был нисколько не ниже матчей российской сборной на прошедшем чемпионате мира.

10 сентября сборной России в Ростове-на-Дону предстоит провести товарищеский матч с командой Чехии. В следующем матче в Лиге наций команда встретится со сборной Швеции на своём поле 11 ноября.

Напомним, в матче 1-го тура лиги B группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Турции принимала Россию. Встреча проходила на стадионе «Шенол Гюнеш» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.