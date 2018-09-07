«Я еще допою...»: вспоминаем Иосифа Кобзона
Сегодня 9 дней, как ушел из жизни «голос эпохи»
«Я еще допою...»: вспоминаем Иосифа Кобзона
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Вот уже девять дней, как нет одного из самых выдающихся и любимых артистов в нашей стране. В программе «Пятница в городе» на Радлио «Комсомольская правда» 92,8 FM слушаем песни Иосифа Давыдовича и вспоминаем интересные факты о нём.
Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!
«Я еще допою...»: вспоминаем Иосифа Кобзона
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