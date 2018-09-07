2018-09-07T18:50:41+03:00
Пятница в городе

«Я еще допою...»: вспоминаем Иосифа Кобзона

Сегодня 9 дней, как ушел из жизни «голос эпохи»
Дмитрий ЯКОВЛЕВ
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«Я еще допою...»: вспоминаем Иосифа Кобзона«Я еще допою...»: вспоминаем Иосифа Кобзона
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Вот уже девять дней, как нет одного из самых выдающихся и любимых артистов в нашей стране. В программе «Пятница в городе» на Радлио «Комсомольская правда» 92,8 FM слушаем песни Иосифа Давыдовича и вспоминаем интересные факты о нём.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!

«Я еще допою...»: вспоминаем Иосифа Кобзона

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