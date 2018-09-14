Между долларом и рублем: как новые санкции повлияют на экономическое развитие России

СЕГОДНЯ 13:00 2018-09-14T15:08:43+03:00

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Через три месяца Соединенные Штаты Америки грозят ужесточить экономические ограничения в отношении Российской Федерации. Рынки лихорадит, рубль падает. Как все это повлияет на экономическое развитие страны и Нижегородской области, эксперты обсудили на круглом столе в пресс-центре «Комсомольской правды в Нижнем Новгороде».

Внимание - на науку

- Наверное, нам придется готовиться к тому, что Россия сама будет справляться с теми ограничениями, которые вводит Америка, - считает министр экономики и конкурентной политики Нижегородской области Игорь Норенков.

По мнению чиновника, в краткосрочной перспективе эти санкции особо не повлияют на российскую экономику, тем более, что в таком положении страна находится не первый год.

- Если говорить о тех мерах, которые принимаются на уровне Президента РФ, то они уже давно направлены на диверсификацию экономики, - напомнил Норенков. - И это обстоятельство несколько лет назад дало толчок по развитию инноваций и поддержки промышленных предприятий.

Что касается Нижегородской области, то она, по словам министра, имеет диверсификационную экономику, основу которой составляет промышленность. К тому же регион давно выбрал направления инноваций и развития IT-технологий. В Нижегородской области значительное количество IT-компаний, которые выполняют работы по подготовке, разработке и продаже программного продукта в интересах 35 стран.

- У нас значительная армия IT-специалистов, востребованных на этом рынке. И это одно из приоритетных направлений, - подчеркнул министр.

Что касается развития в целом некоторых экономических процессов, то основными направлениями до 2024 года будут приоритеты, которые назвал Президент: продолжительность и качество жизни. Это показатели и параметры, которые легли в основу двенадцати национальных проектов.

По словам Игоря Норенкова, Нижегородская область рассчитывает поучаствовать в этих проектах.

Доктор экономических наук, профессора ННГУ им. Н.И. Лобачевского Александр Золотов и директор Центра инновационного развития ННГУ им. Н.И. Лобачевского Михаил Грязнов.Фото: Алексей КАЗАКОВЦЕВ

- До конца года будет понятно, какая часть национальных показателей будет закреплена за нашим регионом и какое финансовое обеспечение мы получим, - заключил министр.Директор Центра инновационного развития ННГУ им. Н.И. Лобачевского Михаил Грязнов придерживается такой позиции: повлиять на санкции мы не можем, надо принимать их как данность.

- Санкции - это возможность обратить внимание производства на нашу науку. Есть мнение, что существует пул готовых решений, и представители научного сообщества и предприятий просто не могут встретиться друг с другом. На самом деле, это не совсем так, - рассказал эксперт. - Производство должно понимать, что готовых решений много и это значит, что надо начинать входить в проект на ранних стадиях, тогда будут появляться новые разработки.

Заместитель гендиректора НАПП Денис Замотин.Фото: Алексей КАЗАКОВЦЕВ

В свою очередь заместитель гендиректора НАПП Денис Замотин отметил, что нижегородские предприятия ОПК не сильны в маркетинге, поэтому разом пустить их в бизнес не получится. Особенно учитывая, что долгое время они производили специфическую продукцию.

- Область у нас промышленная, инновационная, и мы будем стараться поддерживать это в развитии наших предприятий через кооперацию в области высокотехнологичной продукции, через развитие науки с производством, - заявил Замотин.

Потребитель голосует рублем

Доктор экономических наук, профессора ННГУ имени Лобачевского Александр Золотов в свою очередь заявил, что санкции оказывают сильное влияние на социальный баланс. Более того, пенсионная реформа - тоже отражение санкций.

- Новые санкции означали колоссальные риски для бизнеса. Тогда наверху решили уронить зарплату, - объяснил ученый.

Несколько успокоило выступление руководителя Нижегородского УФАС России Михаила Теодоровича, который объяснил: каким бы ни были санкции, контролировать цены на продукты в магазинах все же удается.

- Когда только появились санкции, люди немного нервничали. Но что изменилось? Рынок стал рынком потребителя. Сегодня потребитель голосует рублем, и производители научились приспосабливаться к этому, - заявил Теодорович. - Мы живем в ситуации, когда цены движутся очень мало: то вверх, то вниз. Это говорит о том, что рыночная жизнь, сложившаяся у нас после 2014 года, устойчиво воспроизводится. А дальше сложился механизм контроля, который позволяет это купировать в спекулятивной попытке на этом рынке и таковых мы уже год или более не видим.

Изменится ли ставка?

По словам заместителя директора аналитического департамента Альпари Натальи Мильчаковой, к санкциям более чувствителен финансовый сектор, нежели сектор реальный. При этом больше всего влиянию санкций подвержен рынок гособлигаций и рубль.

- В конгрессе США обсуждается законопроект ужесточения санкций, в том числе запрет американским инвесторам и инвесторам из других зарубежных стран, имеющих активы и бизнес в Штатах, покупать новые выпуски российского госдолга, - пояснила Мильчакова.

14 сентября Совет директоров ЦБ РФ огласит решение по процентной ставке. Главная интрига: ставка повысится или останется на прежнем уровне. Госпожа Мильчакова считает, что все останется без изменений.

Однако впереди - второй пакет санкций, и он создаст риски для рубля.

- В самом негативном случае мы ожидаем, что доллар будет стоить 75 рублей, евро - 85. Но движение к этим уровням будет плавным и постепенным, - предположила эксперт.

В общем, физлицам рекомендуют распределить свои сбережения между долларом и рублем напополам.

Первый заместитель управляющего «Приволжского» филиала банка «Открытие» Екатерина Григорьева.Фото: Алексей КАЗАКОВЦЕВ

Рекомендации относительно того, брать ипотеку или нет в столь непростые времена, дала первый заместитель управляющего «Приволжского» филиала банка «Открытие» Екатерина Григорьева. По ее словам, при оформлении ипотеки банк интересуют два главных вопроса: цель и доходы клиента.

- Если это инвестиции, то надо понять, чего клиент хочет добиться. Например, до пенсии осталось десять лет, и хочется рассмотреть ипотеку как инвестицию, которая потом будет приносить доход, - пояснила Григорьева.

При этом специалист отметила, что ставка сейчас не та, которую хотелось бы видеть клиенту, но и не самая дорогая и вполне доступная. При средней ставке 9,6% банк «Открытие» последние месяцы выдавал ипотеку по ставке ниже 9%.

- Если мы говорим о краткосрочной доходности, то можно рассмотреть депозит на один-три месяца. Сейчас мы с вами в точке неопределенности, и делать точные прогнозы не совсем правильно, - добавила первый заместитель управляющего «Приволжского» филиала банка «Открытие».