Врач Алексей Хрулёв: «Алкоголь – это неправильный «препарат» от бессонницы»

6 Сент. 10:00 2018-09-06T18:28:33+03:00

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Какая еда способствует засыпанию, а какая не даст вам заснуть не при каких обстоятельствах? На каком боку надо засыпать? Какие лекарства существуют для того что бы заснуть? Об этом рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Приволжского исследовательского медицинского университета Алексей Хрулёв в программе «Здоровый разговор» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

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