2018-09-06T16:06:39+03:00
Общество

«Нас подставили»: садоводы «Окского» должны около 60 миллионов за безучетное потребление энергии

Во время проверки счетчиков электроэнергии сотрудники выявили нарушение пломб
Глеб ТУМАНОВ
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Все проблемы идут оттого, что садоводам никак не удается стать собственниками, считает председатель СНТ "Окское" Владимир БушуевВсе проблемы идут оттого, что садоводам никак не удается стать собственниками, считает председатель СНТ "Окское" Владимир БушуевФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Жителям садового товарищества «Окское» не везло с землей с самого начала. Уже несколько лет председатель СНТ Владимир Бушуев обивает пороги администрации Богородска и кадастровой палаты, но способствовать в оформлении земли в собственность никто из сотрудников не торопится – всегда находятся какие-то «но». В начале августа жители стали свидетелями настоящего рейдерского захвата садов, а 16 августа 2018 года во время проверки счетчиков электроэнергии специалисты выявили нарушение пломб. Нарушение вылилось в 60,8 миллионов рублей.

- Все эти проблемы идут от одного – земля не оформлена в собственность,- рассказал председатель СНТ «Окское» Владимир Бушуев. – Если бы мы были собственниками, то и рейдерских захватов не случалось б. В администрации садового поселка «Окское» отказ аргументировали тем, что по территории будет проходить скоростная магистраль и из 13 гектаров земель общего пользования восемь соток уйдут на магистраль.

Дальше жителям посоветовали разделить землю на два участка и побороться за право быть собственниками одного из них, но сотрудники кадастровой палаты делить земли отказались:

- Как вы делите имущество, которое вам не принадлежит, - услышали резонный вопрос жители «Окского» на приеме.

В архиве тоже помочь не смогли:

- Все документы сгорели при пожаре. Извините.

Но беда не приходит одна.

После визита энергетиков 16 августа садоводам пришёл счёт в 60,8 миллионов рублей за безучётное потребление электричества Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

После визита энергетиков 16 августа садоводам пришёл счёт в 60,8 миллионов рублей за безучётное потребление электричестваФото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Рейдерский захват»

Первого августа около 11 дня председателю раздался звонок от сторожа.

- Мне сообщили, что приехали человек шесть крепкого телосложения на машинах и грозятся срезать замок в здании правления в СНТ, — рассказал Владимир.

Когда председатель добрался до здания правления, то замков уже не было, а дорогу ему преградили плечистые ребята.

- Нас наняли из СТ «Нижегородец», которые хотят, чтобы вы к ним не ходили, — передал слова бугаев Владимир.

- Нас начали умасливать. Якобы, дороги сделают, забором все обнесут, проведут газ и все бесплатно. Сказку обещали, чуть ли не коммунизм, — возмущаются садоводы «Окского».

Пятого августа общим собранием захватчиков свергли.

За всем этим, жители уверены, стоит Евгений Семенов, который был в правлении в 90-х.

- Он должен «Окскому» 80000 рублей. Обещал, что отремонтирует трубы, у него связи есть, но жители сдали ему деньги, и дальше никаких движений. До сих пор товариществу он ничего не выплатил, — показал решение суда Владимир Бушуев.

— В 2014 году он по такой же схеме захватил «Пятые сады» На Автозаводе. Срезали двери поздней осенью, вскрыли сейф, взяли кассу, печать, список уполномоченных и провозгласили себя властью. Люди ходили и в прокуратуру и в полицию, но ничего ему не было — как-будто крышует его кто, —рассказали садоводы.

«Подстава» на 60 миллионов

16 августа в «Окское» нагрянули энергетики с проверкой счетчиков, и после их визита в правление пришёл счёт от кстовского филиала «ТНС энерго Нижний Новгород» на сумму в 60,8 миллионов рублей за безучётное потребление электричества.

Жители опасаются, что люди из "Нижегородца" сделают все, чтобы выселить их и сожгут дома Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Жители опасаются, что люди из "Нижегородца" сделают все, чтобы выселить их и сожгут домаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Персоналом филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» было выявлено нарушение пломб. Данное относится к безучетному потреблению. Объем безучетного потребления определяется с даты предыдущей проверки прибора учета до даты выявления факта безучетного потребления. Объем рассчитан за период три месяца с 16 мая 2018 года по 16 августа того же года. Объем безучетного потребления составил 9,778 миллионов кВт.час. Сумма, предъявленная к оплате в СНТ «Окское», рассчитана на основании объемов безучетного потребления по соответствующим актам энергосбытовой компанией. Если предъявленная к оплате сумма не будет погашена или не будет заключено соглашение о рассрочке долга, сбытовая компания может инициировать процедуру введения ограничения электроэнергии, — сообщили в пресс-службе «Нижновэнерго».

Садоводы уверены, что сорванные пломбы — еще один способ выкурить их с участков.

- Я проверял пломбы накануне, 15 августа, и все было в порядке, — недоумевал председатель.

- А если и это не подействует, то что, нас жечь что ли начнут? — опасаются жители.

«Хабардист запудрил людям мозги»

С мистической фигурой Савельева, часто возникающей при разговоре с садоводами «Окского», решила познакомиться и «Комсомолка». По словам Евгения, рейдерского захвата не было, замки никто не срезал, а про революцию в «Пятых садах» Автозавода мужчина и вовсе слышит первый раз.

- Председатель Бушуев в одну харю сделал объединение, потому что нужна была им дорога и этот заезд. С его стороны нет ни слова правды. Он присел людям на уши — он же хабардист (прим. — запрещенная в России организация), и диплом у него есть. Куда ни сунешься — ничего там никому не принадлежит в «Окском». А в собственность они не могут получить землю, потому что в 1995 СНТ «Окское» ликвидировали, а бывший председатель Маринин создал новое юридическое лицо, — рассказал Евгений.

Что касается «Нижегородца», то мужчина уверил, что он не был ликвидирован и не переставал существовать.

«В 1998 году «Нижегородец» ликвидирован, как самостоятельное садоводство, путем слияния с «Окским». Два товарищества объединено в одно под названием «Окское», — значится в бумагах, которые предоставили «Комсомолке».

Как утверждают жители, первого августа замок в здании правления срезали "бугаи Семенова". Сам Евгений Семенов сей факт отрицает Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Как утверждают жители, первого августа замок в здании правления срезали "бугаи Семенова". Сам Евгений Семенов сей факт отрицаетФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- На «Окское» у меня нет никаких планов. Если бы я хотел стать председателем, то стал бы уже в 2010 году. Здание правление — наше. Я не хочу отвоевать — я хочу забрать свое. У меня есть на это здание документы — у них нет ничего, — подытожил Евгений Семенов.

Ранее садоводы «Окского» рассказали журналистам, что первого августа, когда люди Савельева проникли в здание, то вынесли оттуда документы, но их удалось отвоевать.

- По такой же схеме захват происходил и в «Пятых садах». Нам еще повезло, что документы остались у нас, — рассказали садоводы.

Случай с сорванной пломбой Евгений прокомментировал так:

- Я знал о проверке, потому что энергетики уже накануне ходили по поселку. И я сказал Бушуеву «Володь, наведи порядок и не вздумай соваться в счетчики, накажут ведь». Но произошло так, как произошло.

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