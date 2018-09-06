«Нас подставили»: садоводы «Окского» должны около 60 миллионов за безучетное потребление энергии

СЕГОДНЯ 16:00 2018-09-06T16:06:39+03:00

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Жителям садового товарищества «Окское» не везло с землей с самого начала. Уже несколько лет председатель СНТ Владимир Бушуев обивает пороги администрации Богородска и кадастровой палаты, но способствовать в оформлении земли в собственность никто из сотрудников не торопится – всегда находятся какие-то «но». В начале августа жители стали свидетелями настоящего рейдерского захвата садов, а 16 августа 2018 года во время проверки счетчиков электроэнергии специалисты выявили нарушение пломб. Нарушение вылилось в 60,8 миллионов рублей.

- Все эти проблемы идут от одного – земля не оформлена в собственность,- рассказал председатель СНТ «Окское» Владимир Бушуев. – Если бы мы были собственниками, то и рейдерских захватов не случалось б. В администрации садового поселка «Окское» отказ аргументировали тем, что по территории будет проходить скоростная магистраль и из 13 гектаров земель общего пользования восемь соток уйдут на магистраль.

Дальше жителям посоветовали разделить землю на два участка и побороться за право быть собственниками одного из них, но сотрудники кадастровой палаты делить земли отказались:

- Как вы делите имущество, которое вам не принадлежит, - услышали резонный вопрос жители «Окского» на приеме.

В архиве тоже помочь не смогли:

- Все документы сгорели при пожаре. Извините.

Но беда не приходит одна.

После визита энергетиков 16 августа садоводам пришёл счёт в 60,8 миллионов рублей за безучётное потребление электричестваФото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Рейдерский захват»

Первого августа около 11 дня председателю раздался звонок от сторожа.

- Мне сообщили, что приехали человек шесть крепкого телосложения на машинах и грозятся срезать замок в здании правления в СНТ, — рассказал Владимир.

Когда председатель добрался до здания правления, то замков уже не было, а дорогу ему преградили плечистые ребята.

- Нас наняли из СТ «Нижегородец», которые хотят, чтобы вы к ним не ходили, — передал слова бугаев Владимир.

- Нас начали умасливать. Якобы, дороги сделают, забором все обнесут, проведут газ и все бесплатно. Сказку обещали, чуть ли не коммунизм, — возмущаются садоводы «Окского».

Пятого августа общим собранием захватчиков свергли.

За всем этим, жители уверены, стоит Евгений Семенов, который был в правлении в 90-х.

- Он должен «Окскому» 80000 рублей. Обещал, что отремонтирует трубы, у него связи есть, но жители сдали ему деньги, и дальше никаких движений. До сих пор товариществу он ничего не выплатил, — показал решение суда Владимир Бушуев.

— В 2014 году он по такой же схеме захватил «Пятые сады» На Автозаводе. Срезали двери поздней осенью, вскрыли сейф, взяли кассу, печать, список уполномоченных и провозгласили себя властью. Люди ходили и в прокуратуру и в полицию, но ничего ему не было — как-будто крышует его кто, —рассказали садоводы.

«Подстава» на 60 миллионов

16 августа в «Окское» нагрянули энергетики с проверкой счетчиков, и после их визита в правление пришёл счёт от кстовского филиала «ТНС энерго Нижний Новгород» на сумму в 60,8 миллионов рублей за безучётное потребление электричества.

Жители опасаются, что люди из "Нижегородца" сделают все, чтобы выселить их и сожгут домаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Персоналом филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» было выявлено нарушение пломб. Данное относится к безучетному потреблению. Объем безучетного потребления определяется с даты предыдущей проверки прибора учета до даты выявления факта безучетного потребления. Объем рассчитан за период три месяца с 16 мая 2018 года по 16 августа того же года. Объем безучетного потребления составил 9,778 миллионов кВт.час. Сумма, предъявленная к оплате в СНТ «Окское», рассчитана на основании объемов безучетного потребления по соответствующим актам энергосбытовой компанией. Если предъявленная к оплате сумма не будет погашена или не будет заключено соглашение о рассрочке долга, сбытовая компания может инициировать процедуру введения ограничения электроэнергии, — сообщили в пресс-службе «Нижновэнерго».

Садоводы уверены, что сорванные пломбы — еще один способ выкурить их с участков.

- Я проверял пломбы накануне, 15 августа, и все было в порядке, — недоумевал председатель.

- А если и это не подействует, то что, нас жечь что ли начнут? — опасаются жители.

«Хабардист запудрил людям мозги»

С мистической фигурой Савельева, часто возникающей при разговоре с садоводами «Окского», решила познакомиться и «Комсомолка». По словам Евгения, рейдерского захвата не было, замки никто не срезал, а про революцию в «Пятых садах» Автозавода мужчина и вовсе слышит первый раз.

- Председатель Бушуев в одну харю сделал объединение, потому что нужна была им дорога и этот заезд. С его стороны нет ни слова правды. Он присел людям на уши — он же хабардист (прим. — запрещенная в России организация), и диплом у него есть. Куда ни сунешься — ничего там никому не принадлежит в «Окском». А в собственность они не могут получить землю, потому что в 1995 СНТ «Окское» ликвидировали, а бывший председатель Маринин создал новое юридическое лицо, — рассказал Евгений.

Что касается «Нижегородца», то мужчина уверил, что он не был ликвидирован и не переставал существовать.

«В 1998 году «Нижегородец» ликвидирован, как самостоятельное садоводство, путем слияния с «Окским». Два товарищества объединено в одно под названием «Окское», — значится в бумагах, которые предоставили «Комсомолке».

Как утверждают жители, первого августа замок в здании правления срезали "бугаи Семенова". Сам Евгений Семенов сей факт отрицаетФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- На «Окское» у меня нет никаких планов. Если бы я хотел стать председателем, то стал бы уже в 2010 году. Здание правление — наше. Я не хочу отвоевать — я хочу забрать свое. У меня есть на это здание документы — у них нет ничего, — подытожил Евгений Семенов.

Ранее садоводы «Окского» рассказали журналистам, что первого августа, когда люди Савельева проникли в здание, то вынесли оттуда документы, но их удалось отвоевать.

- По такой же схеме захват происходил и в «Пятых садах». Нам еще повезло, что документы остались у нас, — рассказали садоводы.

Случай с сорванной пломбой Евгений прокомментировал так:

- Я знал о проверке, потому что энергетики уже накануне ходили по поселку. И я сказал Бушуеву «Володь, наведи порядок и не вздумай соваться в счетчики, накажут ведь». Но произошло так, как произошло.