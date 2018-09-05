Афиша Нижнего Новгорода с 5 по 12 сентября: «Звери», «7 РАСА» и другие концерты

СЕГОДНЯ 18:00 2018-09-05T18:22:39+03:00

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До скорой встречи, «ЗВЕРИ»!

Популярная группа даст концерт в Нижнем, на котором представит новый альбом и, конечно, исполнит все любимые хиты!

«ЗВЕРИ» - группа, созданная Ромой Билыком в 2001 году. За 17 лет существования коллектив неоднократно подтверждал свою успешность: 8 студийных альбомов с хитами целых поколений («Голод», «Районы-Кварталы», «Когда мы вместе, никто не круче», «Дальше» и другие); неоднократные победы в номинации «Лучшая рок-группа» на популярных музыкальных каналах; Рома Зверь выпустил две автобиографии «Дожди-пистолеты» и «Солнце за нас», которые стали бестселлерами по всей России и за ее пределами; клипы группы «ЗВЕРИ» - это всегда музыкальное кино, сделанное профессионалами и со вкусом («Для тебя», «До скорой встречи», «Напитки покрепче», «Все, что тебя касается» и множество других примеров). В настоящее время «ЗВЕРИ» уверенно собирают многотысячные площадки, выпускают новый материал и никогда не стоят на месте. (12+)

14 сентября, 19.00

Milo Concert Hall, ул. Родионова, 4; тел. 218-00-22

Билеты: от 1500 руб.

«7 РАСА» отмечает день рождения альбома «Первый круг»

Осенью 2018-го года исполняется 15 лет с момента выхода альбома 7РАСЫ «Первый круг». Эта дебютная работа стала важной вехой не только в истории группы, но и в развитии всей российской рок-сцены начала нулевых. Мощные сырые рифы, не характерные для русского рока мелодии в сочетании с искренней лирикой и эмоциональной подачей покорили умы и сердца прогрессивной молодежи того времени всего постсоветского пространства. Этот альбом показал своим выходом всей музыкальной общественности, что гранж все-таки состоялся в этой стране. Заглавная композиция «Первый круг» какое-то время даже держалась в топах радиостанции Edge FM (USA). Многие коллеги по рок-сцене до сих пор отмечают силу и мощь этого альбома и признают его влияние на себя как на поэтов и музыкантов. (16+)

14 сентября, 19.00

Rock and Road, ул. Почаинская, 21; тел. + 7 903-057-02-76

Билеты: от 800 руб.

Группа «Громыка»: «Невозможное возможно»

Отцы тяжелого психоделического твиста; виртуозы стилофона и ксилофона; иконы номенклатурного стиля, всегда выступающие в костюмах и галстуках; музыкальные стахановцы, выдающие по два альбома в год - кто они? Конечно же, группа «Громыка»! В начале сентября петрозаводские оригиналы выпускают свой первый полноценный the best «Невозможное возможно» - на чем бы вы думали? На магнитофонных катушках, они же - бобины! Тираж этого релиза будет суперлимитированным, не пропустите! А пока «Громыка» приглашает всех поклонников на концерт 15 сентября. (16+)

15 сентября, 19.00

Milo Concert Hall, ул. Родионова, 4; тел. 218-00-22

Билеты: от 800 руб.

Джаз, любовь и черно-белое кино

Театр «Комедiя» представляет премьерный спектакль под названием «Интимная комедия» по пьесе Ноэла Кауарда.

Ноэл Пирс Кауард - известнейший английский драматург, актер и режиссер, денди и скандалист 1920-х годов, придумавший новый «британский стиль» и навязавший его самим же англичанам. Его первая пьеса «Представляю это вам» была поставлена в 1920 году. Спустя три года шумный успех выпал на долю комедии «Водоворот». В 30-е - 50-е годы из-под его пера вышли пьесы «Падшие ангелы», «Интимная жизнь», «Неугомонный дух», «Обнаженная со скрипкой». Во многих своих пьесах Кауард с успехом играл сам. Его партнерами по сцене были звезды первой величины - достаточно упомянуть Лоуренса Оливье. В 1970 году за выдающиеся заслуги Н. Кауард был возведен в рыцари. Легкие, ироничные, очень театральные, истинно английские комедии Кауарда по сей день не сходят с театральных подмостков, переводятся на многие языки мира.

«Интимная комедия» - это спектакль о тех непредсказуемых случайностях, которые порой заставляют нас круто изменить свою жизнь. Случайная встреча, взгляд, слово, искра - и вот уже огонь былой любви пылает снова. В изысканном антураже курортного французского отеля и парижской квартиры разворачивается перед нами частная история двух пар молодоженов. Искрометная комедия о старой любви, новых увлечениях, страсти, раздорах, взаимных претензиях и о том, как трудно найти и удержать свою настоящую «половинку»… (16+)

15 сентября, 18.00

Театр «Комедiя», ул. Грузинская, 23; тел.: 430-69-14, 434-04-24

Билеты: от 300 руб.

Любовный многоугольник в комедии «Ключ для двоих»

Московский режиссер Роман Самгин поставил в нашем театре две комедии («Бестолочь» и «Клинический случай»), которые вот уже несколько лет проходят при полных залах и несмолкающих аплодисментах зрителей. В этот раз любимый нижегородцами (и не только!) блистательный мастер комедийного жанра вновь предлагает вниманию зрителей классическую комедию положений. Авторы пьесы - Дейв Фримен и Джон Чепмен. Дейв Фримен - американский сатирик, драматург, телевизионщик, придумавший сотни программ для легендарного шоу Бенни Хилла. Джон Чепмен, тоже человек от империи телевидения, написал сценарии более ста программ BBC. Собравшись вместе, они создали пьесу, которая вошла в обойму самых кассовых во всем мире. При таком трио зритель вправе рассчитывать на встречу с легким, искрометным, зажигательным спектаклем, который ни на минуту не позволит заскучать зрительному залу. Адюльтер? Да! Но какой! Не любовный треугольник, даже не четырехугольник, а семиугольник! Сюжет шокирует, смешит, тревожит, отвлекает от рутины, начисто «смывает» все неприятности… (16+)

15 сентября, 18.30

Театр драмы, ул. Б. Покровская, 13; тел. 419-51-73

Билеты: от 300 руб.

«Солисты Нижнего Новгорода» открывают сезон

Новый симфонический сезон Нижнего Новгорода уже по традиции открывает концерт камерного оркестра «Солисты Нижнего Новгорода». Впервые солистом и дирижером программы выступит солист симфонического оркестра Мариинского театра Иван Столбов. В дуэте с ним сыграет нижегородский кларнетист, доцент кафедры деревянных духовых нижегородской консерватории, большой друг оркестра Александр Самарин. Особенностью программы концерта, полной очень разных по стилю и характеру сочинений, являются сольные пьесы для одного и двух кларнетов. Без «ясного» тембра этого инструмента трудно представить себе и симфоническую классику, и джазовые стандарты, и даже народные еврейские мелодии. Стилистическими полюсами кларнетовой части программы можно обозначить опус Карла Филиппа Стамица - представителя звездной династии богемских музыкантов, написавшего больше 10 концертов для кларнета с оркестром, и юмористическую фантазию Адольфа Шрайнера Immer Kleiner («Все меньше и меньше»), в которой сольный инструмент «тает» прямо на глазах, постепенно теряя раструб, потом оба колена, пока в конце от него не останется только мундштук… (6+)

15 сентября, 17.00

Усадьба Рукавишниковых, Верхневолжская наб., 7; тел. 282-25-42

Билеты: от 400 руб.

«Откровение». Альбрехт Дюрер и искусство Северного Возрождения

Альбрехт Дюрер (1471-1528) - выдающийся представитель культуры Ренессанса, прославленный гравер, живописец, теоретик искусства, мыслитель-гуманист. С его творчеством связаны наивысшие достижения искусства Возрождения в Германии и в Северной Европе.

Серия «Апокалипсис» стала первой крупной самостоятельной работой молодого художника в технике ксилографии (обрезной гравюры на дереве), она включала в себя пятнадцать иллюстраций к евангельским текстам и титульный лист. Серия создавалась художником между 1495-1500 гг. Германия в это время была сотрясаема эпидемиями, крестьянскими волнениями и религиозными распрями, вспыхнувшими накануне Реформации. Современники Дюрера видели в текстах Священного Писания прямые параллели с окружающей действительностью.

Экспозиция работ Альбрехта Дюрера будет дополнена редкими образцами немецкой живописи и скульптуры XVI века из собрания музея, которые представляют творчество современников и последователей нюренбергского мастера. Среди них выделяется картина «Лукреция» кисти выдающегося немецкого живописца и графика Лукаса Кранаха (Старшего). Соединение произведений живописи и графики в рамках выставки Альбрехта Дюрера позволит нижегородцам заново открыть для себя уникальное собрание немецкого искусства. (6+)

По 30 сентября

Художественный музей, Верхневолжская наб., 3; тел.: 419-68-90, 411-95-38

Билеты: уточнить по телефону

К 160-летию со дня рождения М. П. Дмитриева

Выставка приурочена к 160-летию со дня рождения выдающегося фотохудожника, фотопублициста и репортера Максима Петровича Дмитриева (1858-1948). Экспозиция основана на документах Центрального архива Нижегородской области, Государственного общественно-политического архива Нижегородской области, Государственного архива аудиовизуальной документации Нижегородской области, кроме того, в выставку включены документы, предоставленные Российским государственным историческим архивом Санкт-Петербурга, Государственным архивом Тамбовской области. На выставке будут экспонироваться более ста документов, связанных с событиями личной жизни известного фотографа (метрическая запись о рождении, бракосочетании, рождении детей и др.), его профессиональной деятельностью (открытие первой фотомастерской, разрешение на фотодокументирование коронации Николая II, работа на Всероссийской промышленно-художественной выставке 1896 г. и т. д.), а также отражающих активную общественную деятельность М. П. Дмитриева. Также среди экспонатов выставки - фотографии видов Нижнего Новгорода XIX - начала XX вв., кадры хроники исторических событий, фотографии из всемирно известных дмитриевских альбомов и серий: «Волжская коллекция», «Неурожайный 1891-1892 год в Нижегородской губернии». (12+)

По 23 сентября

Русский музей фотографии, ул. Пискунова, 9-а; тел. 437-37-43

Билеты: 150 руб.

«Нам открывать миры далекие…»

Выставка «Нам открывать миры далекие» посвящена 100-летию ВЛКСМ - Всесоюзному ленинскому коммунистическому союзу молодежи. Эта организация завершила свое существование около 30 лет назад, но память о ней, о ее деятельности живет до сих пор. Главное, чему учил комсомол, - быть полезными своей родине. Собравшись в стройотряды, молодые люди (от 14 до 28 лет) открывали новые возможности для родины. Вспомним хотя бы строительство БАМа. Шутка ли - эта железнодорожная магистраль дала возможность перевозить грузы из Владивостока в Европу всего за несколько дней! В связи с этим особое внимание на выставке уделено теме масштабных строек ХХ столетия: БАМ, ГЭС, Удмуртстрой. Выставка в НГХМ включает в себя около 30 живописных произведений А. Самохвалова, В. Попкова, Л. Хныгина, В. Жемерикина, Ф. Богородского и других художников. Среди них есть произведения, которые давно не демонстрировались зрителю или появляются в экспозиции впервые. Все произведения - из фондов НГХМ. (6+)

По 30 сентября

Художественный музей, Кремль, корп., 3; тел.: 439-13-73

Билеты: уточнить по телефону