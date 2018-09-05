«Не отличишь от настоящего!»: Нижегородские ученые изобрели робота-тунца

СЕГОДНЯ 18:05 2018-09-05T18:22:38+03:00

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Гладкое серое тельце, эластичные плавники, упругий хвост – глядя на эту крупную рыбину, рассекающую морские просторы, ни за что не догадаешься…что она искусственная. Новая разработка нижегородских ученых из ННГУ им. Лобачевского способна удивить и биологов, и кибернетиков. Так близко к оригиналу не подбирались еще ни одни создатели искусственного разума!

- Наш робот-тунец – это подводный биоморфный исследовательский зонд, - рассказывает проректор по научной работе ННГУ им. Лобачевского Виктор Казанцев. – Его главное отличие от других подобных разработок в том, что он полностью повторяет форму настоящего тунца. Это позволяет до минимума снизить возмущение окружающей среды: изменение уровня излучений, загрязнений, температуры воды. Благодаря этому он остается абсолютно незаметным в воде не только для радаров, но и для обитателей подводного мира – они просто будут принимать эти исследовательские аппараты за «своих».

Обитатели подводного мира должны принять тунца "за своего".Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

К слову, применять это чудо искусственного разума можно будет не только в исследовательских целях. Диапазон его использования практически неограничен – от оборонной промышленности до мониторинга подводной инфраструктуры. Тут все будет зависеть от «начинки».

- Пока мы разработали базовую конструкцию, способную двигаться под водой и выполнять какие-то простейшие функции, - рассказывают разработчики. – В дальнейшем мы сможем модифицировать ее так, как будет нужно заказчику. К примеру, роботы для министерства обороны будут иметь одну конфигурацию, исследовательские роботы – другую, роботы для промышленных предприятий – третью. Кроме того, в дальнейшем мы планируем делать корпус не из твердых материалов, а из эластичного силикона, что сделает его еще более похожим на настоящую рыбу. Его мы будем отливать по 3D-модели. Думаю, это удастся сделать уже к началу следующего года.

Внутрь робота вложили специальный свинцовый грузик.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Впрочем, даже в базовом варианте эта «роборыба» впечатляет: фронтальная камера в глазу, специальные моторчики на плавниках, инновационный двигатель в хвостовой части и эхолот в животике. Да такому набору позавидует любой Робокоп!

- В зависимости от пожеланий заказчика мы планируем оснастить нашего тунца внутренней системой распознавания обстановки, - объясняет Виктор Казанцев. – С помощью системы искусственного интеллекта он может сравнительно легко обрабатывать картинку и идентифицировать те объекты, которые встречает на пути. А наши коллеги из Института прикладной физики РАН установят на нем геофизические датчики, которые смогут вести мониторинг температуры воды, уровня ее загрязнения и других параметров.

Широкой публике чудо-рыбку пока еще не показывали. Единственным исключением стал международный форум «Армия-2018», где нижегородская разработка уже вызвала настоящий ажиотаж.

Пока робот обладает набором самых простейших функций.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Одна рыбина сама по себе не очень интересна, а вот целая стая таких рыб, выполняющих одну функцию и подчиняющихся единому центру – это уже сила! – объясняют разработчики. – Тут может быть несколько вариантов управления. К примеру, при ролевом управлении объекты выстраиваются в определенную цепочку и получают сигналы от «главной рыбы» или от корабля, с которого их запустили. Кроме того, к работе с роботом-тунцом можно подключить станцию «Суру», которая позволяет исследовать околоземное пространство. Она сможет подавать команды роботам, которые находятся за тысячу километров от нее. Такой тип управления еще никогда не использовался в аппаратах такого типа.

Пока испытания новейшей нижегородской разработки проводились только в бассейнах. Однако уже в октябре ученые намерены опробовать ее в естественной среде – запуск робота-тунца будет проходить на одном из озер Нижегородской области.

Технические характеристики

• Рабочая температура воды: -1…+35

• Оперативная память – не менее 256 Мб

• Время автономной работы – не менее 24 часов