«Я — хулиган, но голых актеров на сцене не будет»: режиссер московского «Современника» поставил в нижегородском театре пьесу Островского

СЕГОДНЯ 17:50 2018-09-05T17:56:05+03:00

Кирилл хотел поработать со многими актерами труппы, поэтому две роли в спектакле исполняют сразу шесть артистов Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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5 сентября в нижегородском театре драмы имени Горького прошла пресс-конференция, посвященная открытию 221-го театрального сезона. На встрече режиссер премьерного спектакля по пьесе Островского «Без вины виноватые» Кирилл Вытоптов рассказал журналистам, чего ждать от спектакля нижегородской публике.

- Мы придумали для спектакля двух новых персонажей, и «растроили» главных героев. Это значит, например, что Незнамова будут играть три актера — каждый со своим видением. К такому ходу я прибегнул, чтобы поработать с как можно большим количеством людей — у театра очень интересная труппа, — поделился режиссер-постановщик.

В новом театральном сезоне зрителей ждут постановки по произведениям Чехова и ГоголяФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Одним из заданий на кастинге на роль было, по словам Кирилла, «сделать дурдом из ничего».

- Островский – это мелодрама плюс комедия. У меня нет цели достичь гомерического хохота во время просмотра, но я привык к гротеску и хотелось бы разрушить стереотипное видение Островского. Я люблю похулиганить, но голых актеров на сцене не ждите, — смеялся Кирилл Вытоптов.

Спектакль расскажет зрителям про «гадости» и радости театрального закулисья, про актеров-людей и людей-актеров.

Роль Кручининой исполнит Ольга Берегова, Нину Коринкину сыграет трио — Наталья Кузнецова, Екатерина Чекулаева, Марина Мельникова, а Незнамова — Иван Бычков, Николай Смирнов и Александр Лапшов.

Кирилл работает над постановкой в тандеме с женой — Наной Абдрашитовой, художником-постановщиком спектакляФото: Роман ИГНАТЬЕВ

В конце встречи директор театра Борис Кайнов поделился планами на будущее. В 221-ом театральном сезоне ожидаются постановки по произведениям Чехова и Гоголя. Насчет последнего автора известно, что выбор может пасть на «Тараса Бульбу».

Премьера спектакля "Без вины виноватые" состоится в нижегородском театре драмы имени Горького 12 сентября в 18:30.