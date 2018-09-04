«Этого отморозка уже арестовали»: Появились новые подробности похищения 7-летней Маши Старостиной

СЕГОДНЯ 18:25 2018-09-04T18:26:31+03:00

Девочку нашли в лесу, на ней не было белья

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1 сентября в Нижнем Новгороде пропала 7-летняя Маша Старостина. Эта новость разлетелась по всей области, волонтеры объявили срочные сборы на поиски. К счастью, через несколько часов девочку нашли живой.

Позже выяснилось, что она находилась в лесу, в пяти километрах от дома. Машу похитил 45-летний мужчина.

- Когда ее нашли, на ней не было нижнего белья. Одежда была, а белья нет. Этот отморозок убежал, когда услышал голоса и увидел светящиеся фонарики. Однако потерял телефон, по которому его и вычислили. Если бы его не спугнули, то были бы необратимые последствия, - рассказала «Комсомольской правде» мама Маши – Нелли Старостина.

По ее словам, сейчас девочка уже пришла в себя – и морально, и физически она чувствует себя хорошо. А вот сама Нелли до сих пор не может прийти в себя, она очень переживает.

Оказалось, что Маша гуляла рядом с домом, когда злоумышленник подошел к ней и поманил за собой. Так как девочка уже видела его раньше (он живет неподалеку), то пошла за ним.

- Я сама лично его не знаю, только видела несколько раз, - пояснила Нелли.

Она сообщила, что сегодня, 4 сентября, похитителя уже арестовали на 72 часа на время разбирательства. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

«Комсомолка» отправила запрос в следственный комитет, чтобы выяснить подробности случившегося.

Напомним, это уже не первое исчезновение ребенка в Нижегородской области за последние два месяца. С 1 августа в Кстовском районе ищут 13-летнюю Машу Ложкареву, а с 20 августа в Богородске - 9-летнюю Машу Люлину.