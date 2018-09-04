2018-09-04T15:42:50+03:00
Общество

Уличные художники нарисовали граффити к Digital Summit в Нижнем Новгороде

Граффити появилось в районе Окского съезда
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Уличные художники нарисовали граффити к Digital Summit в Нижнем НовгородеУличные художники нарисовали граффити к Digital Summit в Нижнем Новгороде
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Уличные художники Александр Стручалин и Александр Емельянов нарисовали граффити к Digital Summit, который пройдет в Нижнем Новгороде с 19 по 21 сентября 2018 года. На граффити разместился QR-код, с которого можно перейти прямо на сайт саммита.

- Было интересно пофантазировать на тему цифровизации. Цифровую среду мы изобразили в виде молодой девушки в очках виртуальной реальности, - рассказал Александр Стручалин.

Ключевой темой цифрового саммита станут цифровые технологии как основа новой экономики и инструмент повышения качества жизни. Так, в частности, в рамках саммита планируется обсудить различные вопросы, связанные с направлением «Умный регион», входящим в национальный проект «Цифровая экономика РФ». Пленарные заседания, круглые столы и дискуссии будут транслироваться в онлайн-режиме на сайте саммита.

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