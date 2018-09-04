2018-09-04T15:16:23+03:00
Общество

«Великий уравнитель 2»

С 6 сентября смотрите в кинотеатре «Империя Грез Индиго» (16+)
Стас ТЫРКИН
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Фото: kinopoisk.ruФото: kinopoisk.ru
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В снятой 4 года назад первой серии этого боевика немолодой черный мужчина (Дэнзел Вашингтон) отправлялся в логово русских криминальных авторитетов, чтобы предложить им выкуп за несовершеннолетнюю проститутку. Но одетые в спортивные костюмы русско-кавказские мужчины посоветовали ему засунуть выкуп в глубоко оскорбительные места. Тут уязвленный «дедуля» (как именовали русские «великого уравнителя») вспоминал, что он крутейший спецагент, работавший с президентами и ушедший на пенсию, сочинив легенду о своей смерти. И немедленно стирал с лица земли всю русскую мафию во главе с олигархом по фамилии Пушкевич. В новой серии «дедуля» ни разу не забывает о том, кто он, зачем и почему. В первой же сцене он заставляет жестокого турецкого отца вернуть украденного ребенка безутешной американской матери - если ради этого нужно замочить всех смуглых мужчин в поезде, то тем хуже для смуглых мужчин. Информацию экс-агент ЦРУ получает, крутя баранку такси. Клиенты жалуются ему на жизнь - «дедуля» восстанавливает справедливость. Но враги тоже не дремлют, но, конечно, они будут крепко посрамлены в великолепном финале, в котором на помощь дедуле приходит вселенский торнадо. Фильм является первым сиквелом, в котором снялся двукратный лауреат «Оскара» Дэнзел Вашингтон, что подтверждает его качество. Именно чернокожий режиссер Фукуа снял принесший ему одного из «Оскаров» фильм «Тренировочный день», не говоря уж о первом «уравнителе» и ремейке «Великолепной семерки». (16+)

Режиссер - Антуан Фукуа. В ролях: Дэнзел Вашингтон,

Билл Пуллман, Мелисса Лео.

С 6 сентября. Смотрите в кинотеатре «Империя Грез Индиго» (Казанское шоссе, 11; ед. тел. 8 800 700 27 52)

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