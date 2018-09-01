Страшная авария под Нижним Новгородом: Водитель делимобиля протаранил КАМАЗ

СЕГОДНЯ 17:48 2018-09-01T17:57:18+03:00

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Страшная авария произошла сегодня на Арзамасской трассе под Нижним Новгородом. Там на большой скорости водитель делимобиля влетел в КАМАЗ. Об этом сообщили очевидцы происшествия в социальных сетях.

22-летний водитель делимобиля погиб на месте. ФОТО: ЧП/ДТП Нижний Новгород.

- Действительно, около 11 часов 1 сентября произошла авария на 29-м километре автодороги Нижний Новгород-Саратов, - подтвердили «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – Там 22-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем КАМАЗ. Мужчина погиб на месте. Кроме водителя легкового автомобиля, в результате аварии никто не пострадал.

Водитель легковушки вылетел на полосу встречного движения и протаранил КАМАЗ. ФОТО: ЧП/ДТП Нижний Новгород.

В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются. Точные причины аварии будут названы позднее. Однако за последнее время в Нижегородской области произошло уже несколько серьезных аварий с участием арендованных автомобилей.

- Пытаются побыстрее завершить поездку и сэкономить 7 рублей, - по-своему объясняют эту закономерность пользователи социальных сетей. – Да и берут автомобили в аренду часто водители без опыта, раз без личного автомобиля.