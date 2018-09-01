Мызинский мост открыли для автомобилей в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 13:40 2018-09-01T13:59:39+03:00

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Сегодня все нижегородские автомобилисты обрели еще одну переправу – наряду с Канавинским, Молитовским и метромостом теперь для них открыт и Мызинский. Правда, доступны там пока только четыре полосы. Накануне официального открытия «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» первой проехалась по мосту и выяснила, когда же нижегородцы получат полностью обновленную переправу.

Напомним, Мызинский мост закрыли на ремонт еще 6 июля. Изначально планировалось, что движение транспорта там просто ограничат. Однако этих мер оказалось недостаточно. Из-за огромных пробок и постоянных жалоб нижегородцев, мост пришлось полностью закрыть для автомобилей. Вплоть до 1 сентября по нему ходил только общественный транспорт и строительная техника, задействованная в ремонте.

Сейчас на Мызинском мосту ремонт продолжается.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- В 6:00 1 сентября мы официально открыли его для автомобилей, - рассказал «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» директор по производству подрядной организации Александр Осипов. – На данный момент полностью заменены конструкции мостового полотна на третьей и четвертой полосах. Сейчас ведутся работы на пятой полосе, завершить которые мы планируем к концу сентября.

С сегодняшнего дня для проезда автомобилей доступны первая, вторая, третья и четвертая полосы. Но уже в конце сентября движение транспорта будет переброшено на третью, четвертую, пятую и шестую полосы. Полноценное шестиполосное движение по мосту откроют только с 1 ноября. Впрочем, и на этом работы еще не завершатся.

- На следующий год у нас остается ремонт крайних полос – первой и шестой, а также ремонт тротуаров, замена опор освещения и устройство граждений, - пояснил Александр Осипов. – На площадку в 2019 году мы планируем выйти в конце апреля, как только позволят погодные условия. А уже к 1 сентября 2019 года нижегородцы получат полностью отремонтированный мост.

Пока для движения на мосту доступны только четыре полосы.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Надо сказать, что Мызинский мост ремонтировали и раньше: то латали дорожное полотно, то меняли треснувшие конструкции. Однако до полноценного обновления дело так и не доходило. По словам строителей, на этот раз все будет по-другому.

- С момента постройки моста там не проводилось ремонта с заменой конструктивных и гидроизоляционных слоев, - пояснил Александр Осипов. – Последнее обследование моста показало, что гидроизоляция моста находится в неудовлетворительном состоянии, из-за чего возникали протечки во все слои. В результате страдали и бетонные конструкции, наблюдалась коррозия арматуры и преднапряженных канатов. После ремонта эта проблема будет решена. Благодаря чему мост будет полностью безопасен и увеличится его пропускная способность.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

408 миллионов рублей – составляет общая сумма контракта по ремонту моста

100 миллионов рублей в ремонт моста уже вложено в этом году