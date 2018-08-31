Огромный медовик в Нижнем: в выходные встречаем фестиваль «Секреты мастеров»

31 Авг. 10:00 2018-08-31T20:56:00+03:00

Деятели культуры со всего мира приедут на это грандиозное мероприятие

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Ежегодный международный фестиваль народных художественных промыслов «Секреты мастеров» пройдет в Нижнем Новгороде 1 и 2 сентября. О том, что ждет жителей и гостей города, рассказали директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Наталья Суханова и со-организатор фестиваля Екатерина Мамаева на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

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