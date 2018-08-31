Огромный медовик в Нижнем: в выходные встречаем фестиваль «Секреты мастеров»
Деятели культуры со всего мира приедут на это грандиозное мероприятие
со-организатор фестиваля «Секреты мастеров» Екатерина Мамаева и директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Наталья СухановаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Ежегодный международный фестиваль народных художественных промыслов «Секреты мастеров» пройдет в Нижнем Новгороде 1 и 2 сентября. О том, что ждет жителей и гостей города, рассказали директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Наталья Суханова и со-организатор фестиваля Екатерина Мамаева на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.
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Огромный медовик в Нижнем Новгороде: в выходные встречаем фестиваль «Секреты мастеров»
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