2018-08-31T20:56:00+03:00
Пятница в городе

Огромный медовик в Нижнем: в выходные встречаем фестиваль «Секреты мастеров»

Деятели культуры со всего мира приедут на это грандиозное мероприятие
Дмитрий ЯКОВЛЕВ
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со-организатор фестиваля «Секреты мастеров» Екатерина Мамаева и директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Наталья Сухановасо-организатор фестиваля «Секреты мастеров» Екатерина Мамаева и директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Наталья СухановаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Ежегодный международный фестиваль народных художественных промыслов «Секреты мастеров» пройдет в Нижнем Новгороде 1 и 2 сентября. О том, что ждет жителей и гостей города, рассказали директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Наталья Суханова и со-организатор фестиваля Екатерина Мамаева на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

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Огромный медовик в Нижнем Новгороде: в выходные встречаем фестиваль «Секреты мастеров»

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