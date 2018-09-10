2018-09-10T16:44:17+03:00
Общество

В аквапарке Нижегородской области мальчик вылетел с горки и упал на бетонный пол

В самом аквапарке нарушений не нашли
Юлия ДАНЧЕНКО
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В аквапарке нижегородской области мальчик вылетел с горки и упал на бетонный пол. Фото: аквапарк "Атолл"В аквапарке нижегородской области мальчик вылетел с горки и упал на бетонный пол. Фото: аквапарк "Атолл"
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Побывать в кстовском аквапарке «Атолл» 7-летнему Дмитрию Фокуину (имя изменено – ред.) хотелось давно и вот, наконец, он попал на заветные горки. Но… вместо веселья и хорошего настроения, Дима попал в больницу с подозрением на компрессионный перелом позвоночника.

- Ребенок спускался с горки «Для рафтинга» и вылетел за пределы желоба, - рассказал папа Димы. – Он приземлился на плиточный пол, который не был покрыт дополнительным смягчающим материалом. Ребенок лежал, не шевелясь, и плакал.

Отец мальчика сразу же вызвал «скорую». А вот в аквапарке, как оказалось, медицинского работника нет, а потому первую помощь пострадавшему ребенку оказать было некому. Зато о браслете, который выдается всем посетителям, сотрудники аквапарка не забыли.

- Во время транспортировки ребенка в машину скорой помощи, сотрудники аквапарка, вместо оказания сопутствующей помощи, всячески уговаривали пойти сдать браслеты, - вспоминает папа.

«Скорая» отвезла мальчика в Кстовскую районную больницу, где Диме поставили диагноз: «ушиб, повреждение капсульно-связочного аппарата левого локтевого сустава и грудного отдела позвоночника». А также у врачей возникли подозрения, что у ребенка компрессионный перелом 4-5 позвонков. Позже, после полного обследования в детской областной больнице страшный диагноз не подтвердился. Однако Дима долго восстанавливался после падения с водных горок.

Как оказалось, это не единственный несчастных случай, который произошел в аквапарке «Атолл».

- Когда мы катались на этой горке, там действительно того гляди тебя выкинет с борта, я с ребенком скатывалась, от бортов отталкивалась. А муж на камикадзе получил ушиб шейного отдела позвоночника, итог две недели больничного, - написала Наталья Янюшева.

- Я там же в «Аттоле», скатившись с горки, палец сломала! Но тогда меня отвели в местный травм пункт, побрызгали анестетиком и все! – вспомнила Александра Зубарева.

Жаловались посетители и на плохое соблюдение техники безопасности инструкторов, которые находятся возле горок.

- У нас был случай, в этом аквапарке, когда мы с мужем на полной скорости летели на ватрушке, а впереди нас катился маленький мальчик. Катился он медленно, так как веса в нем было немного. Как вы помните, инструктор решает, когда можно скатываться, в общем, когда мы увидели, что летим на ребенка, стали как могли тормозить и отталкивать ватрушку с ребенком ногами, а вот на выходе в воду совсем было страшно, - поделилась впечатлениями Анастасия Пантелеева.

Однако после несчастного случая с 7-летним Димой руководство аквапарка все же решило предпринять дополнительные меры безопасности. Посетители, которые были там позже, обратили внимание, что на горке для рафтинга висит сетка, которая, видимо, должная поймать вылетевшего с нее ребенка.

Но никаких извинений от руководства аквапарка «Атолл» семья пострадавшего мальчика не услышала. Более того, после многочисленных обращений папы в аквапарк, ему заявили, что была проведена внутренняя проверка, в ходе которой выяснилось, что в происшествии никто не виноват.

- Они сказали, что они провели эксперимент с инструкторами и не смогли смоделировать такую ситуацию. По их словам, они связались с производителем, но и тот отрицает возможность того, что ребенок может вылететь с горки, - говорит он.

Но папа не собирается прощать аквапарку такой халатности и уже подал жалобу в прокуратуру.

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» несколько дней пыталась взять комментарий у руководства аквапарка «Атолл». Но сначала аквапарк не работал, и руководство якобы вообще не приходило на работу, а потом и вовсе отказалось от комментариев.

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