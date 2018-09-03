Житель установил предупреждающие таблички на светофорах в центре Нижнего Новгорода

СЕГОДНЯ 18:16 2018-09-03T18:30:37+03:00

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В День знаний на двух перекрестках в центре Нижнего Новгорода появились небольшие таблички, которые гласят: «Только на зеленый - ради ваших детей».

Таблички напоминают о соблюдении правил дорожного движенияФото: Анастасия НАЗАРОВА

Оказалось, что это очередной дар родному городу от бизнесмена Леонида Эпштейна, который собственноручно привинчивал металлические прямоугольники там, где проезжую часть пересекают юные пешеходы.

Таблички напоминают о соблюдении правил дорожного движенияФото: Анастасия НАЗАРОВА

- Друзья! Сегодня утром я повестил на четырех светофорах таблички. У Дворца пионеров и у сороковой школы. Ура! - сообщил предприниматель на своей странице в соцсети Фейсбук.

Пост нижегородца, проживающего сейчас в Германии, собрал сотни лайков и десятки комментариев, в которых местные жители благодарят Леонида за очередное доброе дело.

- Респектище и нижайший поклон! - заявил Игорь Крупин.

- Всем нам надо поучиться доброте у Леонида. Здорово, Леня. Молодец, - добавил Игорь Миронов.

Сам же автор и воплотитель идеи на слова благодарности реагирует более чем скромно: «Лишь бы подольше повисели».

Таблички напоминают о соблюдении правил дорожного движенияФото: Анастасия НАЗАРОВА

Напомним, что именно стараниями Леонида Эпштейна этим летом на улице Минина в Нижнем Новгороде появилась… «говорящая» урна! Каждый раз, когда кто-то бросал в нее мусор, она хвалила в ответ. Необычный объект появился накануне матча 1/4 финала ЧМ-2019 по футболу.