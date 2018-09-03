СЕГОДНЯ 16:30 2018-09-03T16:50:35+03:00

ДК «Ритм», профилакторий «Морозовский» и спортклуб «Знамя»: что появилось в Арзамасе благодаря АПЗ. Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ

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1 сентября 2018 года Арзамас отпраздновал свое 440-летие. И 61 год из них история Арзамаса неразрывно связана с жизнью Арзамасского приборостроительного завода. Благодаря предприятию в городе появились тысячи квадратных метров жилья, спортивные и образовательные учреждения, места досуга и отдыха, православные святыни и многое другое. Вот лишь некоторые из них:

1. В начале 1961 года на улице Калинина распахнул свои двери первый заводской детский сад «Ландыш» на 150 мест, а уже к 1986 году АПЗ имел 13 дошкольных учреждений на 2500 мест.

2. Именно благодаря усердию молодых работников АПЗ в Арзамасе появились Арзамасский приборостроительный колледж и филиал НГТУ – Арзамасский политехнический институт, а также ДК «Ритм».

ДК «Ритм», профилакторий «Морозовский» и спортклуб «Знамя»: что появилось в Арзамасе благодаря АПЗ. Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ

3. В конце 1970-х годов было принято решение о строительстве медико-санитарной части АПЗ – теперь это «Городская больница №1». А в 1981 году открылся заводской профилакторий «Морозовский».

4. АПЗ построил спортклуб «Знамя», а также поспособствовал реконструкции стадиона «Знамя». В настоящее время АПЗ организует масштабные соревнования и оказывает спортсменам поддержку.

5. Благодаря руководству АО «АПЗ» Арзамас не только вновь обрел когда-то утраченную православную святыню – Благовещенскую церковь комплекса Спасо-Преображенского монастыря, но и получил новую – строящийся храм в честь апостолов Петра и Павла. Кроме того, в историческом центре Арзамаса появилась новая достопримечательность – площадь Сергия Страгородского.

6. АПЗ ежегодно проводит фестиваль кулинарного искусства «Арзамасский гусь».