СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-03T15:51:27+03:00

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Нижегородские журналисты и блогеры приняли участие в ежегодном тест-драйве «Автоцентра Злата», темой которого на этот раз оказалась «Охота на привидений». Участники автоквеста побывали в самых загадочных и мистических местах Нижнего Новгорода и Нижегородской области, а верными помощниками в этом им стали новенькие кроссоверы SKODA Kodiaq.

Нижегородские журналисты и блогеры стали «охотниками за привидениями». Фото: предоставлено "Автоцентром Злата"

SKODA Kodiaq для поездок в хорошей компании – идеальный выбор. Во-первых, у нее очень удобный салон, в котором комфортно чувствуют себя и пассажиры, и водитель. На заднем сидении просторно, а на водительском месте чувствуешь себя не букашкой, а королем дороги. Во-вторых, вместительность багажника просто выше всех ожиданий: при пяти местах объем багажного отделения составляет 635 литров, а если сложить задние сидения, получаем гигантский багажник объемом 1980 литров! Ну и, наконец, по любому бездорожью SKODA Kodiaq идет с уверенностью небольшого танка – очень приятное качество!

Нижегородские журналисты и блогеры стали «охотниками за привидениями»Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Первая точка, на которую отправились команды – дом №15 на улице Сергиевской в центре Нижнего Новгорода. Когда-то в этом доме жил богатый купец и была у него дочка Настенька, в которой он души не чаял. Даже выделил девице целый флигелек – по тем временам неслыханная свобода. Однажды к Насте пришел ее друг Петруша. Ничем дурным они не занимались – сидели да играли в перевертыши, но уже само то, что незамужняя девица осталась с парнем наедине было страшным позором. И потому, когда в дверь постучал отец, Настя спрятала Петрушу под перину. Купец ушел, ничего не заметив, но, когда Настенька подняла перину, увидела, что возлюбленный ее задохнулся. Перепуганная девушка позвала свою старую няньку, и вместе они спрятали тело в сарае. Но об этом узнал один злой человек и стал вместе со своими дружками шантажировать Настасью. Девушка не снесла издевательств, и однажды заперла всю компанию в трактире и подожгла. Обидчики сгорели заживо, но и сама Настя сошла с ума… А дух Петруши так и остался в доме, не давая жильцам спокойно жить.

Нижегородские журналисты и блогеры стали «охотниками за привидениями»Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Успокоив призрака Петруши, участники автоквеста поехали на улицу Рождественскую, где, пожалуй, наибольшая концентрация призраков во всем городе. И самый известный из них – привидение Блиновского пассажа. Оно нередко пугает там охранников, а иногда его даже успевают запечатлеть камеры видеонаблюдения – одно из таких видео даже было опубликовано на сайте «Комсомолки». А вот что это за привидение – до сих пор загадка. Кто-то видит в его очертаниях даму, кто-то совсем юную девушку, а кто-то уверяет, что по коридорам бродит мужчина. Последний, возможно – комендант, всю свою одинокую жизнь посвятивший этому зданию и не захотевший расставаться с ним и после смерти..

Там же, на Рождественской, можно встретить и призрак Барона – персонажа из пьесы Горького «На дне», существовавшего на самом деле. Когда в 1897 году проводилась государственная перепись населения, среди обитателей Бугровского ночлежного дома нашелся один человек, ответивший на вопрос о своем звании – барон. И у него действительно был при себе паспорт на имя дворянина Бухгольца.

Нижегородские журналисты и блогеры стали «охотниками за привидениями»Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Призрак купца Николая Бугрова можно увидеть во многих местах Нижегородской области. Одно из них – в селе Попово Борского района. Там стараниями Бугрова был когда-то построен целый комплекс для обучения детей из старообрядческих семей – была тут и школа, и общежитие, и богадельня. Сейчас все это превратилось в руины – внутри стен общежития выросла целая роща, а по ночам за окнами мелькают призраки…

Нижегородские журналисты и блогеры стали «охотниками за привидениями»Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Кстати, призраками могут становиться не только люди, но и предметы. Зеленый «Запорожец» - добрый призрак, он помогает гонщикам ставить рекорды. Ну, признайтесь, вы бы не прибавили газу, если бы вдруг увидели его на трассе? «Запорожец» участников квеста поджидал в деревне Тайное, куда ведет такая дорога, что под силу только внедорожникам. SKODA Kodiaq с задачей справилась отлично.

Нижегородские журналисты и блогеры стали «охотниками за привидениями». Фото: предоставлено "Автоцентром Злата"

Изрытый ямами путь был преодолен быстро, плавно и уверенно – с такой машиной никакое бездорожье не страшно. А все благодаря полному приводу с интеллектуальным управлением, адаптирующим работу ходовой части, двигателя и тормозной системы к сложному рельефу, и большому дорожному просвету – от 187 до 194 миллиметров.

Нижегородские журналисты и блогеры стали «охотниками за привидениями»Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Следующей точкой для участников квеста стал город Семенов. Легенда гласит, что когда-то на том месте, где сейчас стоит город, жил Семен-ложкарь с женой Катериной и дочкой Авдоткой. Деревянные ложки, сделанные его руками, расходились по всей стране – уж больно хороши были. Губы не обжигали, как серебряные, не темнели, как медные, не царапали язык, как сделанные другими мастерами деревянные. Однажды царь собрался в поход и потребовал, чтобы Семен снабдил всю армию своими ложками. Всю зиму работали Семен, Катерина и Авдотка, и выполнили заказ. Но царь не угомонился – на следующий год история повторилась. И снова не оплошал Семен-ложкарь и его семья. А через год задача стала непосильной – не осталось в округе деревьев… Тогда заковали Семена в кандалы и увели на каторгу. Катерина с горя превратилась в кукушку, а Авдотку спрятала старая береза.

Нижегородские журналисты и блогеры стали «охотниками за привидениями»Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Под конец дня, когда уже начало смеркаться, команды прибыли на финальную точку своего путешествия – озеро Светлояр. Легенду о нем знает, наверное, каждый нижегородец. Стоял на месте озера когда-то прекрасный город Большой Китеж. Но пришли монголы и настало для города страшное время. Сдаваться горожане не хотели, бились насмерть, но и захватчики не желали оставлять Китеж-град в покое. И тогда в одночасье ушел непокорный город под землю, а над ним сомкнулись воды озера Светлояра. Говорят, и по сей день в тишине можно услышать там звон китежских колоколен и гул битвы.

Для каждого экипажа была подготовлена целая аудиокнига с мистическими историями Нижегородской области, а на всех точках участники выполняли конкурсные задания. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, получила памятные подарки от «Автоцентра Злата».

Кстати, одной из изюминок проекта в этом году стало то, что в кортеже были автомобили как нижегородской, так и чешской сборки. Где какая машина – участникам не говорили, но разницы никто не почувствовал. Выходит, качество сборки автомобилей, произведенных как на российской, так и на европейской площадке, абсолютно идентично.