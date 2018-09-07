2018-09-07T15:28:24+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде найдена могила известного писателя Серебряного века Марка Криницкого

Близкий друг Валерия Брюсова закончил свою жизнь в нижегородской психиатрической больнице
Юлия ДАНЧЕНКО
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В Нижнем Новгороде найдена могила известного писателя Серебряного века Марка Криницкого. Фото: az.libВ Нижнем Новгороде найдена могила известного писателя Серебряного века Марка Криницкого. Фото: az.lib
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Обычная прогулка по окраине Нижнего Новгорода обернулась настоящей литературной сенсацией.

- Был очень хороший день, и я решила прогуляться, - рассказала «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» искусствовед Вера Хорошилова. – Уже 20 лет я живу на улице Вятской, это недалеко от психиатрической больницы в Ляхово, но раньше никогда не ходила туда. Здесь зеленая зона, много деревьев, есть дачи, и я просто бродила, рассматривала окрестности. И случайно набрела на густые заросли. Заглянула и увидела несколько могил с разрушенными металлическими крестами. Могил десять были без опознавательных знаков, а в центре круга стояла каменная вертикальная плита. Захоронение отличалось от остальных, видно было, что это дорогостоящий памятник. Я заинтересовалась и подошла посмотреть.

Фамилия на памятнике не читалась, а вот псевдоним видно было хорошо – Марк Криницкий. Имя, отчество, а также года жизни писателя тоже можно было прочитать.

- Имя знакомое, но сразу никак не могла вспомнить, кто это, - призналась Вера Хорошилова.

И только придя домой, она выяснила, что Марк Криницкий – это один из популярных писателей Серебряного века, близкий друг поэта Валерия Брюсова, настоящее имя которого Михаил Владимирович Самыгин. Но и сегодня его книги переиздаются и пользуются популярностью.

В Нижнем Новгороде найдена могила известного писателя Серебряного века Марка Криницкого. Фото: Вера Хорошилова

В Нижнем Новгороде найдена могила известного писателя Серебряного века Марка Криницкого. Фото: Вера Хорошилова

- В художественной литературе есть ссылки на него: «студент лежал на диване с книжкой Марка Криницкого», то есть в начале ХХ века он был очень популярен, но в 20-е годы уже закончил писать, - рассказала Вера Хорошилова. - При этом у него очень много книг. Его рукописи, изданные при жизни, находятся в библиотеках, в частности и в нашей нижегородской, есть они и в Российской государственной библиотеке. Есть отзывы Горького о его произведения от восторженных до негативных.

Михаил Самыгин был репрессирован и в 1951 году отправлен в нижегородскую тюрьму, в 1952 году его перевели в психиатрическую больницу в Ляхово, где он и умер. Тогда при больнице было свое кладбище. Но сейчас от него почти ничего не осталось. К тому же во время Второй мировой войны в здании больницы был госпиталь, так что, возможно, тут похоронены солдаты, скончавшиеся в военном госпитале. Нижегородцы, чьи дачи располагаются неподалеку, знают о сохранившемся кусочке кладбища, но, к сожалению, не обращают на него внимания. Да и фамилия некогда известного писателя тоже не заинтересовала нижегородцев, а потому о месте захоронения Марка Кривицкого долгое время было неизвестно.

- Возможно, во время похорон присутствовали и родственники писателя, - рассказала Вера Хорошилова. – Известно, что у него были сын и дочь. Сын тоже был писателем, а дочь то ли архитектор, то ли скульптор.

Искусствовед Вера Хорошилова мечтает найти родственников, которые, возможно, не знают о месте захоронения своего знаменитого предка.

- Конечно, мне бы очень хотелось отыскать его потомков, - говорит Вера Хорошилова. – Но еще мне бы хотелось сохранить это место. Это наша история, история, связанная и с Нижним Новгородом, а потому, мне кажется, что это место необходимо как-то обозначить, придать ему определенный статус. Сейчас могила находится в заброшенном состоянии.

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