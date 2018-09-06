2018-09-06T18:17:52+03:00
Общество

Частные клиники Нижнего Новгорода перестали лечить зубы по ОМС

Бесплатно вылечить зубы теперь можно только в государственной поликлинике
Юлия ДАНЧЕНКО
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Частные клиники Нижнего Новгорода перестали лечить зубы по ОМСЧастные клиники Нижнего Новгорода перестали лечить зубы по ОМСФото: Михаил ФРОЛОВ
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Нижегородские частные клиники, где до недавнего времени можно было бесплатно вылечить зубы, с 6 сентября перестали принимать полисы ОМС. Шквал обращений обрушился на Фонд обязательного медицинского страхования.

- В связи с многочисленными обращениями, поступающими на телефон «горячей линии» Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области, по вопросам отказов в оказании стоматологической медицинской помощи в медицинских организациях негосударственной формы собственности, участвующих в реализации Территориальной программы ОМС, сообщаем. Для получения стоматологической медицинской помощи по полису ОМС застрахованные лица могут обращаться в медицинские организации государственной формы собственности, - говорится в сообщении ФОМС Нижегородской области.

При этом в сообщении особенно указывается, что отказ в оказании стоматологической помощи застрахованным по ОМС гражданам государственными медицинскими организациями не допустим. Если же в поликлинике отказываются вас принимать, то можно обратиться в страховую медицинскую организацию, выдавшую вам полис ОМС, или в ТФОМС Нижегородской области по телефону «горячей линии»: 8(831) 233-90-57.

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