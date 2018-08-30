2018-08-30T18:10:08+03:00
Происшествия

В МЧС опровергли информацию о взрыве в центре Нижнего Новгорода

Сообщение о пожаре поступило днем 30 августа [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: скриншот с видео в соцсети "Вконтакте"Фото: скриншот с видео в соцсети "Вконтакте"Фото: СОЦСЕТИ
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Днем 30 августа в социальных сетях появилось страшное сообщение: в центре Нижнего Новгорода произошел взрыв. По словам очевидцев, на улице Ильинской взорвался автомобиль.

Пожар в центре Нижнего Новгорода произошел 30 августа.

«Комсомольская правда» обратилась за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Нижегородской области, и вот, что там ответили.

- Никакого взрыва не было! Произошло возгорание машины, - заявили в пресс-службе.

Сообщение о пожаре около дома №13 по Ильинской улице поступило в 13:11. Пламя было потушено прибывшими на место спасателями через 15 минут. Площадь возгорания составила три квадратных метра.

- На момент пожара в машине марки «Рено» никого не было, - уточнили в МЧС. - Предположительно автомобиль загорелся из-за неисправной электропроводки.

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