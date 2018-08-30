2018-08-30T17:41:38+03:00
Общество

«Бородатый мужик украл рекламного кота!»: сотрудники нижегородского ТЦ разыскивают похитителя пластикового мейн-куна

Рыжий кот заряжал посетителей зоомагазина позитивом, верой и правдой служил объектом для совместных фотографий
Глеб ТУМАНОВ
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Рыжий пластиковый кот радовал посетителей три годаРыжий пластиковый кот радовал посетителей три годаФото: Соцсети
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26 августа в торговом центре «Дзержинец» произошло загадочное похищение. Около восьми часов вечера сотрудники зоомагазина заметили, что в их обществе какого-то не хватает — в числе пропажи оказался рыжий пластиковый мейн-кун, который встречал посетителей отдела товаров для животных у дверей.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали любителя животных — взрослого чернобородого мужчину, унесшего кота около трех часов дня.

- Бородатый, с виду — не бедный! Верни кота! — сокрушалась хозяйка магазина Елена Семенова.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали похитителя — взрослого бородатого мужчину в очках Фото: скрин с видео

Камеры видеонаблюдения зафиксировали похитителя — взрослого бородатого мужчину в очкахФото: скрин с видео

- Кота очень жалко, посетители фотографировались с ним, обнимали его и в магазин заходили довольные, — рассказала продавец.

Загадочное похищение рекламного кота в Дзержинском торговом центре.

Кот уютно живет в торговом центре уже три года. Постоянные клиенты успели привыкнуть к зверю и за четыре дня к продавцам поступило уже куча вопросов:

- Куда исчез кот? А когда он вернется?

- Кот ушел погулять, — кратко отвечают сотрудники, а сами ждут изготовления нового.

По словам сотрудников магазина, с котом постоянно фотографировались, а дети даже обнимали Фото: Соцсети

По словам сотрудников магазина, с котом постоянно фотографировались, а дети даже обнималиФото: Соцсети

- Я заказывала его давно, поэтому не помню цену — то ли 4000 рублей, то ли 7000. Сейчас заказываю точно такого же. Рыжие коты приносят счастье. Без него пустовато как-то. Бывает, звонишь продавцу после закрытия и спросишь «кота-то загнали?». Может, вернется еще — мы написали заявление в полицию, — поделилась Елена.

В Дзержинской полиции на серьезный вопрос журналистов про заявление сотрудники ответили кратко:

- Не поступало.

Первый вопрос, который хозяйка магазина хотела бы задать похитителю при встрече — «вам пластиковый кот-то зачем?».

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