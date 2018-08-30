«Бородатый мужик украл рекламного кота!»: сотрудники нижегородского ТЦ разыскивают похитителя пластикового мейн-куна
26 августа в торговом центре «Дзержинец» произошло загадочное похищение. Около восьми часов вечера сотрудники зоомагазина заметили, что в их обществе какого-то не хватает — в числе пропажи оказался рыжий пластиковый мейн-кун, который встречал посетителей отдела товаров для животных у дверей.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали любителя животных — взрослого чернобородого мужчину, унесшего кота около трех часов дня.
- Бородатый, с виду — не бедный! Верни кота! — сокрушалась хозяйка магазина Елена Семенова.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали похитителя — взрослого бородатого мужчину в очкахФото: скрин с видео
- Кота очень жалко, посетители фотографировались с ним, обнимали его и в магазин заходили довольные, — рассказала продавец.
Загадочное похищение рекламного кота в Дзержинском торговом центре.
Кот уютно живет в торговом центре уже три года. Постоянные клиенты успели привыкнуть к зверю и за четыре дня к продавцам поступило уже куча вопросов:
- Куда исчез кот? А когда он вернется?
- Кот ушел погулять, — кратко отвечают сотрудники, а сами ждут изготовления нового.
По словам сотрудников магазина, с котом постоянно фотографировались, а дети даже обнималиФото: Соцсети
- Я заказывала его давно, поэтому не помню цену — то ли 4000 рублей, то ли 7000. Сейчас заказываю точно такого же. Рыжие коты приносят счастье. Без него пустовато как-то. Бывает, звонишь продавцу после закрытия и спросишь «кота-то загнали?». Может, вернется еще — мы написали заявление в полицию, — поделилась Елена.
В Дзержинской полиции на серьезный вопрос журналистов про заявление сотрудники ответили кратко:
- Не поступало.
Первый вопрос, который хозяйка магазина хотела бы задать похитителю при встрече — «вам пластиковый кот-то зачем?».