«Бородатый мужик украл рекламного кота!»: сотрудники нижегородского ТЦ разыскивают похитителя пластикового мейн-куна

СЕГОДНЯ 17:38 2018-08-30T17:41:38+03:00

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26 августа в торговом центре «Дзержинец» произошло загадочное похищение. Около восьми часов вечера сотрудники зоомагазина заметили, что в их обществе какого-то не хватает — в числе пропажи оказался рыжий пластиковый мейн-кун, который встречал посетителей отдела товаров для животных у дверей.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали любителя животных — взрослого чернобородого мужчину, унесшего кота около трех часов дня.

- Бородатый, с виду — не бедный! Верни кота! — сокрушалась хозяйка магазина Елена Семенова.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали похитителя — взрослого бородатого мужчину в очкахФото: скрин с видео

- Кота очень жалко, посетители фотографировались с ним, обнимали его и в магазин заходили довольные, — рассказала продавец.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/666575" frameborder="0"></iframe> Загадочное похищение рекламного кота в Дзержинском торговом центре.

Кот уютно живет в торговом центре уже три года. Постоянные клиенты успели привыкнуть к зверю и за четыре дня к продавцам поступило уже куча вопросов:

- Куда исчез кот? А когда он вернется?

- Кот ушел погулять, — кратко отвечают сотрудники, а сами ждут изготовления нового.

По словам сотрудников магазина, с котом постоянно фотографировались, а дети даже обнималиФото: Соцсети

- Я заказывала его давно, поэтому не помню цену — то ли 4000 рублей, то ли 7000. Сейчас заказываю точно такого же. Рыжие коты приносят счастье. Без него пустовато как-то. Бывает, звонишь продавцу после закрытия и спросишь «кота-то загнали?». Может, вернется еще — мы написали заявление в полицию, — поделилась Елена.

В Дзержинской полиции на серьезный вопрос журналистов про заявление сотрудники ответили кратко:

- Не поступало.

Первый вопрос, который хозяйка магазина хотела бы задать похитителю при встрече — «вам пластиковый кот-то зачем?».