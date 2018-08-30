СЕГОДНЯ 16:20 2018-08-30T16:30:04+03:00

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Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа производства Арзамасского приборостроительного завода привлек внимание министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. Аппарат был показан на международном военном форуме «Армия-2018», который проходил в Подмосковье в выставочном центре «Патриот», на аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино» с 21 по 26 августа 2018 года. По данным Минобороны, на форуме были представлены более 20 тысяч образцов – и те, что уже стоят на вооружении, и перспективные разработки.

- Мы постарались сделать все для того, чтобы показать все сделанное и созданное нашей наукой и промышленностью для защиты рубежей нашей страны, для обеспечения безопасности, - отметил Сергей Шойгу.

На осмотр экспозиции у Сергея Шойгу ушло около двух часов. Министр обороны задержался у выставочного стенда Воронежской военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, где представлена совместная инициативная разработка «Комплекс инженерно-технической разведки» с беспилотником вертолетного типа.

Вертолет-беспилотник, произведенный на Арзамасском заводе, привлек внимание Сергея Шойгу. Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ

- Образец оснащен угломерной навигационной аппаратурой для обеспечения полетов, автономной навигацией с различными режимами. Радиостанция позволяет обеспечивать как многопозиционное, так и однопозиционное определение координат наземных источников радиоизлучений в широком рабочем диапазоне частот даже в сложных природно-географических условиях. Очевидными преимуществами данного беспилотника являются также его высокая маневренность, способность зависать в одной точке, нести до 50 кг полезной нагрузки и преодолевать на одной заправке до 300 километров при высоте 3500 метров и скорости 150 километров в час, - подчеркнули в пресс-службе Арзамасского приборостроительного завода.

- Для нас это совершенно новое изделие. Задачу создания такого беспилотника мы сформулировали совместно с Воронежской военно-воздушной академией и Московским авиационным институтом в начале этого года, а сейчас у нас уже есть образец, который успешно поднялся в воздух. Теперь нам предстоит проведение военно-технического эксперимента, а затем летных испытаний в реальных боевых условиях, - рассказал генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев.

По итогам посещения выставочного стенда Сергей Шойгу дал задачу к августу 2019 года представить макетный образец, прошедший военно-технические и летные испытания.

Кстати, на форуме в этом году анонсированы сразу несколько десятков новинок – в том числе самоходный зенитно-ракетный комплекс «Сосна», системы залпового огня «Торнадо» и гиперзвуковой комплекс «Кинжал» на самом быстром в мире истребителе МиГ-31. Ожидаемый объем сделок, заключенных по итогам форума – около 40 миллиардов рублей.