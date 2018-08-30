Вертолет-беспилотник, произведенный на Арзамасском заводе, привлек внимание Сергея Шойгу
Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа производства Арзамасского приборостроительного завода привлек внимание министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. Аппарат был показан на международном военном форуме «Армия-2018», который проходил в Подмосковье в выставочном центре «Патриот», на аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино» с 21 по 26 августа 2018 года. По данным Минобороны, на форуме были представлены более 20 тысяч образцов – и те, что уже стоят на вооружении, и перспективные разработки.
- Мы постарались сделать все для того, чтобы показать все сделанное и созданное нашей наукой и промышленностью для защиты рубежей нашей страны, для обеспечения безопасности, - отметил Сергей Шойгу.
На осмотр экспозиции у Сергея Шойгу ушло около двух часов. Министр обороны задержался у выставочного стенда Воронежской военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, где представлена совместная инициативная разработка «Комплекс инженерно-технической разведки» с беспилотником вертолетного типа.
Вертолет-беспилотник, произведенный на Арзамасском заводе, привлек внимание Сергея Шойгу. Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ
- Образец оснащен угломерной навигационной аппаратурой для обеспечения полетов, автономной навигацией с различными режимами. Радиостанция позволяет обеспечивать как многопозиционное, так и однопозиционное определение координат наземных источников радиоизлучений в широком рабочем диапазоне частот даже в сложных природно-географических условиях. Очевидными преимуществами данного беспилотника являются также его высокая маневренность, способность зависать в одной точке, нести до 50 кг полезной нагрузки и преодолевать на одной заправке до 300 километров при высоте 3500 метров и скорости 150 километров в час, - подчеркнули в пресс-службе Арзамасского приборостроительного завода.
- Для нас это совершенно новое изделие. Задачу создания такого беспилотника мы сформулировали совместно с Воронежской военно-воздушной академией и Московским авиационным институтом в начале этого года, а сейчас у нас уже есть образец, который успешно поднялся в воздух. Теперь нам предстоит проведение военно-технического эксперимента, а затем летных испытаний в реальных боевых условиях, - рассказал генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев.
По итогам посещения выставочного стенда Сергей Шойгу дал задачу к августу 2019 года представить макетный образец, прошедший военно-технические и летные испытания.
Кстати, на форуме в этом году анонсированы сразу несколько десятков новинок – в том числе самоходный зенитно-ракетный комплекс «Сосна», системы залпового огня «Торнадо» и гиперзвуковой комплекс «Кинжал» на самом быстром в мире истребителе МиГ-31. Ожидаемый объем сделок, заключенных по итогам форума – около 40 миллиардов рублей.