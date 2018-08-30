Глеб Никитин назначил исполняющим обязанности замгубернатора Сергея Морозова

СЕГОДНЯ 13:40 2018-08-30T13:52:18+03:00

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Глава Нижегородской области Глеб Никитин назначил Сергея Морозова и.о. заместителя губернатора и заместителя председателя регионального правительства. Антон Аверин, занимавший ранее эту должность, покинул пост 29 августа. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Сергей Морозов с января 2018 года был советником главы Нижегородской области – он курировал вопросы строительства, подготовки к ЧМ-2018, обманутых дольщиков и многое другое.

- Я давно знаю Сергея Морозова как профессионала, опытного и грамотного специалиста. За годы своей профессиональной деятельности он реализовал сложные инфраструктурные проекты. Уверен, что в должности заместителя губернатора Сергей Эдуардович принесет пользу Нижегородской области и его жителям, а также продолжит успешную работу по решению вопросов дольщиков, - отметил Глеб Никитин.

- Я знаком с Сергеем Морозовым еще по Санкт-Петербургу, где он был председателем комитета по строительству. Он показал себя как профессиональный, честный и вникающий в суть вопроса человек. В Нижегородской области перед ним стоит много задач, и одна из ключевых – достройка проблемных объектов участников долевого строительства. Другая, не менее важная задача – приведение в соответствие норм строительного проектирования, чтобы Нижний Новгород становился более комфортным и удобным для проживания, - подчеркнул заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин, комментируя назначение Сергея Морозова.

СПРАВКА «КП»:

Сергей Эдуардович Морозов родился в 1981 году. В 2003 году окончил Кузбасский государственный технический университет имени Т. Горбачева по специальности «Строительство автомобильных дорог и аэродромов». Трудовую деятельность начал в 2002 году с производственной практики, прошел путь от дорожного рабочего до начальника участка, в 2005 году стал заместителем технического директора в ООО «Автострада», а в 2008 году занял пост гендиректора ООО «ПрофДорСтрой» в Туле. В 2012 году Сергей Морозов возглавил ГУ ТО «Тулаавтодор», а с 2014 года продолжил карьеру уже в Санкт-Петербурге – стал сначала директором СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства», а затем председателем Комитета по строительству Санкт-Петербурга. Женат, воспитывает троих детей.