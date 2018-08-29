Капитальный ремонт в 464 домах Нижегородской области завершен

СЕГОДНЯ 17:23 2018-08-29T17:24:01+03:00

На сегодняшний день в рамках реализации региональной программы в Нижегородской области завершен капитальный ремонт в 464 многоквартирных домах, в 954 МКД он продолжается Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

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29 августа 2018 года директор Фонда капитального ремонта МКД Нижегородской области Геннадий Дурдаев проверил качество выполненных работ в рамках реализации региональной программы капремонта в Приокском районе Нижнего Новгорода.

В частности, комплексный ремонт дома №67 по улице Маршала Голованова включил в себя обновление крыши, систем тепло- и водоснабжения, водоотведения, подвала, фундамента и фасада. Ремонт крыши там уже закончен. Остальные виды работ ведутся по графику и будут завершены до 15 октября. В прошлом году в рамках программы капитального ремонта в этом доме также заменили все четыре лифта.

- Жильцы дома накопили на счете регионального оператора один миллион 733 тысячи рублей, а общая сумма средств, потраченных на капитальный ремонт дома, включая лифты, составила почти 40 миллионов рублей. Это наглядный пример эффективности региональной программы капитального ремонта и деятельности Фонда в целом, - сообщил Геннадий Дурдаев.

В доме №17 по улице Маршала Жукова подрядчик проводит капитальный ремонт крыши и фасада. Работы по фасаду были выполнены раньше срока, комиссия приняла их на минувшей неделе. Ремонт крыши продолжается, подрядчик должен его завершить до 15 октября. Стоимость работ в этом доме составила 2 млн 700 тыс рублей, из которых накопления жителей - 441 тыс рублей. Ранее, в этом году, в доме установили новый лифт вместо отработавшего 40 лет подъемника.

- Капитальный ремонт многоквартирных домов сегодня продолжаются как в Нижнем Новгороде, так и в районах Нижегородской области. Фонд держит на особом контроле работы, которые носят сезонный характер – это капитальный ремонт систем отопления, крыш и фасадов. Их нужно закончить до наступления отопительного сезона и холодов. Наша задача - осуществить ремонт всех запланированных объектов в срок, чтобы жители встретили осень и зиму в комфортных условиях, - прокомментировал Геннадии Дурдаев.

На сегодняшний день в рамках реализации региональной программы в Нижегородской области завершен капитальный ремонт в 464 многоквартирных домах, в 954 МКД он продолжается. В данный момент подрядные организации заменяют системы отопления в 293 домах, в 27 МКД они уже приняты комиссией. Фасады обновляются в 295 домах, крыши - в 346 домах. 105 кровель и 99 новых фасадов с начала года уже отремонтированы.