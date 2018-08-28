Сергей Злобин: «Наша задача – обеспечить возможность создания классов цифрового образования»
Региональный министр образования о готовности нижегородских школ к новому учебному году в программе «Герои Волги» на 92,8 FM
министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей ЗлобинФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Заканчиваются летние каникулы, совсем скоро школы вновь распахнут свои двери. Но все ли школы готовы к полноценному учебному процессу? Какие новации будут внедрены в образовательные методики в ближайшее время? Об этом и не только рассказал министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин в программе «Герои Волги».
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Сергей Злобин: «Наша задача – обеспечить возможность создания классов цифрового образования»
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