Сергей Злобин: «Наша задача – обеспечить возможность создания классов цифрового образования»

28 Авг. 10:00 2018-08-28T18:09:34+03:00

Региональный министр образования о готовности нижегородских школ к новому учебному году в программе «Герои Волги» на 92,8 FM

Изменить размер текста: A A

Заканчиваются летние каникулы, совсем скоро школы вновь распахнут свои двери. Но все ли школы готовы к полноценному учебному процессу? Какие новации будут внедрены в образовательные методики в ближайшее время? Об этом и не только рассказал министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин в программе «Герои Волги».

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!