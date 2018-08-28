СЕГОДНЯ 17:40 2018-08-28T17:52:59+03:00

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В нижегородском общественном транспорте богатый выбор способов оплаты проезда: хочешь – наличкой плати, хочешь – транспортную карту прикладывай, а хочешь – обычную банковскую. Но такого, пожалуй, еще не бывало – нижегородец оплатил проезд... резиновым детородным органом. Соответствующее видео появилось в паблике «Цыганское посольство» в Instagram.

На ролике длительностью менее 20 секунд показывается, как некий оставшийся за кадром молодой человек достает из рюкзака дилдо и прикладывает его к терминалу оплаты проезда. И, что интересно, терминал срабатывает! По всей видимости, хозяин фаллоимитатора вшил в него чип NFC, позволяющий оплачивать покупки бесконтактным способом. Стоит отметить, реакция кондуктора на происходящее оказалась более чем спокойной – женщина лишь удивленно покачала головой и улыбнулась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/666200" frameborder="0"></iframe> Нижегородец оплатил проезд в автобусе резиновым фаллоимитатором.

- Ладно хоть в чехле у кондуктора аппарат, - посмеялся один из подписчиков. Но большинство комментаторов все же сочли «прикол» чересчур жестоким:

- В такие моменты нужно думать, что к твоей маме, бабушке или дочке тоже однажды могут так отнестись. Это неуважение!

Кстати, теоретически шутнику может грозить наказание – как за хулиганские действия в публичном месте. Но лишь в том случае, если сторона, посчитавшая себя оскорбленной, подаст заявление в полицию.