«Это просто эмоции тренера после игры»: начальник "Енисея" Игорь Егоров прокомментировал недовольство Тихонова судейством нижегородского арбитра Михаила Вилкова

СЕГОДНЯ 16:15 2018-08-28T17:00:07+03:00

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров согласился с тем, что прошедший матч — далеко не лучший у Вилкова Фото: Соцсети

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27 августа матч красноярского «Енисея» и самарских «Крыльев Советов» закончился со счетом 1:0 в пользу первых. Тренер команды из Самары Андрей Тихонов раскритиковал судью Михаила Вилкова за трижды допущенные ошибки в первом тайме игры. На 14-й минуте не наказал хозяев пенальти, на 33-й не решился удалить защитника красноярцев Кичина, а на 34-й – показал вторую желтую карточку хавбеку гостей Ланину.

Под словесный обстрел тренера команды из Самары попала вся судейская бригада — руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров и экс-арбитр из Нижнего Новгорода, учитель Вилкова и начальник команды "Енисей" Игорь Егоров.

- Судья безобразно отработал этот матч. Были моменты, когда Обрадович нырял в штрафной – без внимания, Кичину за подкат обоими ногами даже карточку не дали. Я лично не понимаю, почему друзей-товарищей назначают. Один на лавке сидит из Нижнего Новгорода (Игорь Егоров), а другой судит (Михаил Вилков). Пусть в РФПЛ разбираются, это нельзя просто так оставлять. Мы не заслужили поражения, – сказал Тихонов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Фото: ФК "Крылья Советов". Тренер самарской команды Андрей Тихонов раскритиковал судью Михаила Вилкова за трижды допущенные ошибки в первом тайме игры

Игорь Егоров, в прошлом — нижегородский судья, комментировать ситуацию и решения ученика, судившего матч, отказался:

- То, что сказал Тихонов — просто эмоции человека, который готовит команду и переживает после проигрыша. Комментировать случай никак не буду, лучше передам привет своему однокласснику и другу Дмитрию Черышеву, тренеру «Нижнего Новгорода».

Главный тренер ФК «Локомотив-РПМ» Игорь Горелов предвзятости в решениях судьи не увидел:

- Ошибки были со всех сторон. Не поставил пенальти в одну сторону, и в другую тоже не поставил. Вся критика может быть разочарованием после игры. Судейские споры и недовольства возникают слишком часто, чтобы постоянно кого-то в чем-то подозревать. Судьи нередко допускают ошибки, это сложно — на принятие каждого решения есть только доля секунды. В любом случае с этим будет разбираться судейская коллегия и КДК выставит оценку, а Вилкову — взыскание. Чтобы такого не случалось и нужна VAR (cистема видеопомощи арбитрам).

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров согласился с тем, что прошедший матч — далеко не лучший у Вилкова, сообщает источник «Матч ТВ»:

- На 14-й минуте Михаил обязан был назначить пенальти. На 33-й – пограничная ситуация, еще чуть-чуть, и должна была бы быть красная карточка. Ошибаются все, но классному арбитру нельзя делать ошибки в простых ситуациях. Из-за этого мне вдвойне обидно.

27 августа матч красноярского «Енисея» и самарских «Крыльев Советов» закончился со счетом 1:0 в пользу первыхФото: Соцсети

Мнение самих нижегородских болельщиков по этому поводу колеблется — в их обсуждениях о матче «Енисей» - «Крылья Советов» нередко фигурирует выражение «договорняк».

Справка

В департаменте судейства РФС хотят запретить критиковать арбитров. Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что предложение о запрете критики арбитров после матчей чемпионата России находится в разработке.

– Пока предложение находится в стадии разработки, будем добиваться его принятия, потому что эта критика переходит все грани в моем понимании, – цитирует "РИА Новости" Егорова. – Людей спрашивают про игру, им интересно узнать, как тренеры все видят, а все разговоры начинаются с обсуждения судейства.