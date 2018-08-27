Афиша Нижнего Новгорода с 29 августа по 5 сентября: «Малыш и Карлсон» и самые яркие созвездия лета

СЕГОДНЯ 18:15 2018-08-27T18:30:30+03:00

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Большой Варшавский цирк в Нижнем Новгороде: слоны, кенгуру-боксеры и шоу мыльных пузырей

С 15 сентября в Нижегородском цирке начинаются гастроли Большого Варшавского цирка! Такого вы еще не видели! Под куполом вас ждет встреча с титулованными артистами, профессионалами своего дела, выступающими в самых разных цирковых жанрах. Вы увидите воздушных гимнастов, акробатов, жонглеров, озорного клоуна, наисильнейшего человека планеты, номер с мыльными пузырями и, конечно же, любимых четвероногих артистов - Индийских слонов, арабских верблюдов, пони, лошадей, кенгуру-боксеров и многое-многое другое. (0+)

15 сентября, 17.00, 16 сентября, 13.00

Нижегородский цирк, ул. Коммунистическая, 38; тел. 246-40-00

Билеты: от 800 руб.

Atava: «Не быть проще»

Atava - новый проект музыкантов Слот и Catharsis. Глубокие тексты, при этом понятные каждому, самобытный вокал и живое гитарное звучание - таков маршрут нового музыкального путешествия молодых, но опытных музыкантов, объединившихся в рок-группу под названием Atava. Отличительными чертами Аtava являются ярко выраженный мелодизм, обрамленный драйвом современного рока, и яркий узнаваемый вокал солиста Никиты Муравьева. Голос Atava - это голос думающего человека, со свойственными каждому сомнениями и надеждой на лучшее. Участники группы Atava убеждены, что их искреннее и самобытное творчество найдет отклик в сердцах многих людей, независимо от возраста и положения в обществе. (16+)

7 сентября, 19.00

Rock and Road, ул. Почаинская, 21; тел. + 7 903-057-02-76

Билеты: от 400 руб.

«Мертвые дельфины»: концерт в Нижнем Новгороде

Поп-рок-группа «Мертвые дельфины» образована в 1996 году. С самого начала музыканты, вошедшие в основной состав, сделали упор на свою собственную идеологию, суть которой пытались донести через свои песни. Первый альбом должен был выйти под названием «Крики мертвых дельфинов». Что касается музыкальной составляющей, то в нем были задействованы гранж, альтернатива и этническая основа. В дальнейшем ни один стиль не был принят как основной. Первый альбом группы «Одуванчики для канареек» получился плотным, но в то же время очень мелодичным поп-роком с ярким вокалом, глубокими лирическими текстами, не оставляющими никого равнодушными. К сожалению, история группы помимо явных успехов (выступления на фестивале «Нашествие», попадание композиции «На моей Луне» во все мыслимые хит-парады, выход альбома и пр.), была омрачена и горькими событиями. Ушел из жизни барабанщик группы, а спустя время погиб бас-гитарист. Все это не могло не отразиться на коллективе: долгий творческий застой, поиски новых музыкантов, поиски самих себя. Группа пыталась возродиться и под другими названиями: «Живые дельфины» и «Дельфины». Но в декабре 2015 года все же вернули название «Мертвые дельфины», под которым ребята выступают по сей день. Сегодняшние «Мертвые дельфины» представляют собой коллектив, каждое выступление которого является целым событием. На сцене, отдавая себя без остатка, музыканты проникновенно повествуют о понятных каждому проблемах. Выворачивая душу наизнанку, группа своим примером показывает силу духа, способную пережить все невзгоды. (16+)

8 сентября, 19.00

Rock and Road, ул. Почаинская, 21; тел. + 7 903-057-02-76

Билеты: от 800 руб.

Премьера нового альбома от группы «СБПЧ»

«Самое Большое Простое Число» - неординарное явление в современной российской музыке. Коллектив успел побывать и оркестром, и рок-группой, а также электронном дуэтом. Имидж музыкантов, с одинаковым успехом красующихся на глянцевых обложках и страницах журналов, заставляет поверить в возможность союза моды и оппозиционности, интеллекта и внешнего лоска, инфантильности и зрелости. Про «СБПЧ» говорят, что ни одна другая русская группа не меняется так часто. Что от них можно ожидать чего угодно. Что им удается сохранять в себе какую-то детскость, при этом, впрочем, глядя на вещи серьезно. Что их концерты - это практически вечеринки. Что случится в этот раз - узнаете 8 сентября. Уверенно можно заявить лишь об одном: в этот приезд в НН музыканты презентуют свою свежую пластинку «Мы не спали, мы снились». (16+)

8 сентября, 19.00

Milo Concert Hall, ул. Родионова, 4; тел. 218-00-22

Билеты: от 600 руб.

Спектакль о «всамделишной дружбе»: «Малыш и Карлсон»

По мотивам повести Астрид Линдгрен

Жил был Малыш. И жизнь ему казалась скучной и неинтересной. И было ему уже целых 8 лет, а у него не было ни одного друга, да что там говорить, не было даже обыкновенной собаки... И вдруг в один из серых, дождливых дней появляется маленький толстый смешной человечек с пропеллером по имени Карлсон. И вся жизнь вокруг преображается... Она наполняется смехом, радостью, необыкновенными фантастическими и нефантастическими приключениями. Карлсон уносит Малыша в свой мир, увлекая его и завораживая… (6+)

1 сентября, 11.00

Театр кукол, ул. Б. Покровская, 39; тел. 434-09-22

Билеты: от 180 руб.

Планетарий расскажет о созвездиях лета

Нижегородский планетарий приглашает детей и взрослых в зал «Астрономия» на сеанс «Созвездия и яркие звезды лета», во время которого можно будет узнать, какие звезды сияют на небосклоне в это время года, какие созвездия можно наблюдать, как самим отыскать их не только на звездном куполе планетария, но и на ночном небе. Чтобы лучше ориентироваться на звездном небе, для желающих пройдет познавательный мастер-класс по работе с подвижной картой неба. С ее помощью можно будет научиться определять вид звездного неба в любой момент времени любого дня года, находить на небе яркие созвездия, ориентироваться по звездному небу на местности. Безоблачными ночами, отправившись за город, вы сможете не просто любоваться красотой сверкающих звезд, но и рассматривать на небе уже знакомые очертания прекрасных созвездий. (6+)

31 августа, 12.30

Нижегородский планетарий, ул. Революционная, 20; тел.: 272-50-94, 246-77-89

Билеты: 150 руб.

«Парад звезд 80-х»: хиты всех времен и народов

14 ноября в ДК «ГАЗ» состоится грандиозный концерт «Парад звезд 80-х». Это единственный проект на просторах бывшего СССР, участники которого являются солистами «золотых» составов ретро-коллективов. Причем поют они только вживую. В исполнении экс-солиста ВИА «Веселые ребята» и солиста ВИА «Аракс» Анатолия Алешина, экс-солиста ВИА «Поющие сердца» и «Голубые гитары» Игоря Офицерова, экс-солиста ООО «Песняры» под управлением Л. Борткевича Михаила Долотова, экс-солиста ВИА «Синяя птица» Евгения Войнова прозвучат лучшие хиты всех времен и народов: «Клен», «Ты мне не снишься», «Белый теплоход», «Так вот какая ты», «Три аккорда», «Не уходи», «Вологда», «Беловежская пуща», «Алеся», «Мир не прост», «Сумасшедший дождь», «Люди встречаются, люди влюбляются...», «Я вспоминаю», «Мечта сбывается», «Анастасия», «Кто тебе сказал», «Листья закружат», «Льет ли теплый дождь», «Эти глаза напротив», «Птица счастья завтрашнего дня», «Ноктюрн», «Листья желтые над городом кружатся», «Облака в реке», «В краю магнолий» и многие другие. (12+)

ДК ГАЗ, ул. Смирнова, 12; тел. 295-50-50

14 ноября, 19.00

Билеты: от 700 руб.

Ночь фаду в Нижнем Новгороде

Концерт «Ночь в Лиссабоне» - это возможность на два часа перенестись в самую далекую европейскую столицу, а заодно и в свою юность, когда каждый из нас мысленно бродил по узким улочкам древнего города вместе с молодым капитаном Грэем, что искал алый шелк на паруса своей шхуны. Старинный город-греза, город-наваждение все еще существует, несмотря на глобализацию, технологии и двадцать первый век. Он живет в музыке, которую теперь почти не услышишь даже в самом Лиссабоне, - в fado castiço, настоящем, изначальном фаду, не тронутом ни шоу-бизнесом, ни модой. В таком фаду, которое рождается из звуков гитар, голоса певца и сердец слушателей.

Криштиану де Соуза - один из немногих молодых музыкантов, которые хранят традиции fado castiço. Его глубокий, богатый голос - это голос мужчины, поющего о любви: к женщине, к городу, к жизни. Программа концерта составлена из лучших классических фаду - Alfama, Estrela da Tarde, Homem da Cidade и других жемчужин жанра.

Вместе с Криштиану в Россию приедет «золотое инструментальное трио Лиссабона»: Антониу Нету (виола), Жоржи Каррейру (бас) и виртуоз португальской гитары, один из самых обаятельных и востребованных музыкантов Португалии Сандру Кошта. (16+)

4 октября, 19.00

К/з PREMIO, Нижневолжская набережная, 1-в; тел. 423-06-09

Билеты: уточнить по телефону

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«Российский фотопублицист»

К 160-летию Максима Дмитриева

Творчеству Максима Петровича Дмитриева (1858 - 1948) посвящается выставка из фондов Русского музея фотографии, Государственного музея А. М. Горького и Комитета по делам архивов Нижегородской области.

…21 августа 1858 года в деревне Повалишино Тамбовской губернии у дворовой крестьянки Александры Герасимовой родился мальчик, которому суждено было стать основоположником публицистической фотографии в России. В 15 лет Максим Дмитриев стал учеником московского фотографа Михаила Настюкова: мать хотела, чтобы у сына была надежная и доходная профессия. Но вышло так, что фотография стала для Дмитриева не просто профессией, а судьбой, делом всей жизни, которое прославило его имя и подарило современникам и потомкам драматичную и яркую фотолетопись жизни России на рубеже XIX - XX веков. Максим Дмитриев навсегда связал свою жизнь с Нижним Новгородом в 1886 году, открыв собственное фотозаведение «Новая фотография М. Дмитриева» на улице Осыпной. Сейчас здесь расположен Русский музей фотографии. Этот дом, получивший известность еще при Андрее Карелине - кумире и учителе Дмитриева, стал центром фотографической жизни города. Дмитриев - автор масштабных фотосерий «Нижегородская ярмарка», «Всероссийская промышленная и художественная выставка 1896 года», «Неурожайный 1891 - 1892 год в Нижегородской губернии, «Волга и Поволжье» и др. В его фотографиях оживает многоликая Россия с ее невзгодами и праздниками, безвестными босяками и знаменитостями, свидетельствами старины и злободневными событиями. Это ушедший, но не потерянный мир, запечатленный выдающимся мастером. (6+)

По 23 сентября

Русский музей фотографии, ул. Пискунова, 9-а; тел. 437-37-43

Билеты: 75 - 150 руб.

«Движение к свету»

С 29 августа в Нижегородском художественном музее - выставка произведений русских импрессионистов «Движение к свету». На выставке будет представлено около 80 работ конца XIX - начала XX века из собраний Третьяковской галереи, Русского музея и еще пяти российских музеев (ГМИИ РТ (Казань), ЕМИИ (Екатеринбург), ПГХГ (Пермь), ПГКГ (Владивосток), НГХМ (Нижний Новгород), СОХМ (Самара). Нижегородцы увидят произведения Константина Коровина, Игоря Грабаря, Сергея Виноградова, Станислава Жуковского, Леонарда Туржанского, Константина Юона, а также крупнейших мастеров отечественного искусства, обращавшихся к импрессионизму на определенном этапе своего творчества, - Ильи Репина, Валентина Серова, Бориса Кустодиева, Виктора Борисова-Мусатова и др. В экспозиции будет представлена также картина Огюста Ренуара «Женщина, смотрящая на птичку». Это произведение принадлежит к числу ранних, очень редких работ великого мастера, одного из основоположников импрессионизма. Наряду со знаменитыми художниками выставка дает возможность открыть для себя новые имена, вошедшие в историю русского импрессионизма, но мало известные широкому зрителю: Мария Башкирцева, Константин Горбатов, Михаил Демьянов, Николай Мещерин, Николай Тархов, Михаил Шемякин и др. (6+)

С 29 августа по 18 ноября

Художественный музей, Кремль, корп. 3; тел.: 439-13-73, 419-68-90

Билеты: уточнить по телефону

Горький. Модернизм

Масштабный выставочный проект посвящен архитектуре и искусству города Горького в 1960-е годы. Обращение именно к 1960-м не случайно. Наследие 1960-х демонстрирует преемственность поколений, рассказывает новейшую историю города в непосредственной связи с его современностью и формирует новые туристические маршруты для нижегородцев и гостей города. 1960-е в последнее время стали одной из самых актуальных и модных тем в отечественной культуре. В Нижнем Новгороде мы тоже видим на каждом шагу приметы 60-х: масштабные постройки (в том числе железнодорожный вокзал и несколько гостиниц) и малые архитектурные формы, картины и монументальные мозаики. Выставка «Горький. Модернизм» представляет живопись и скульптуру горьковских художников из коллекции Нижегородского художественного музея (Валентин Любимов, Игорь Корнев, Михаил и Владимир Холуевы, Олег Бордей, Ким Шихов); архивные материалы, планы и фотографии горьковской архитектуры 1960-х; технические достижения города, оформленные художником Александром Лавровым, и фильм Горьковского телевидения «Посмотри на город» Юрия Беспалова, Игоря Кузнецова и Юрия Адрианова, снятый в 1963 году, чтобы представить Горький (на тот момент закрытый город) на Всемирной выставке в Монреале. Экспозиция также будет дополнена фотографиями и личными историями, в которых горожане делятся воспоминаниями о жизни в Горьком с 1932-го по 1990 год. «Вспомнить все... Не для того, чтобы бесконечно плакать об ушедших годах, а для того, чтобы лучше понять сегодняшний день - другой город и другую жизнь» - эти слова очень созвучны теме выставки. (0+)

По 21 октября

Арсенал, Кремль, стр. 6; тел.: 423-57-41, 422-75-55

Билеты: от 200 руб.