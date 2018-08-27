«В Нижнем продолжается транспортная реформа. К сожалению…» – транспортный обозреватель Александр Седов
Стал ли городской транспорт Нижнего Новгорода доступнее, удобнее и безопаснее, обсудили в программе «Горький Сити» на 92,8 FM
Основные проблемы городского общественного транспорта обсудили на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FMФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В эфире Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM транспортный обозреватель Александр Седов рассказал о транспортной реформе в Нижнем Новгороде, назвал основные проблемы городского общественного транспорта, ответил, куда же пойдёт нижегородское метро, а так же, объяснил, почему убрали трамвайный маршрут, который зарабатывал больше, чем весь метрополитен!
Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!
«В Нижнем Новгороде продолжается транспортная реформа. К сожалению…» – транспортный обозреватель Александр Седов
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