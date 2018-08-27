«Вчера пытались похитить детей: двоих мальчиков и девочку»: нижегородцы встревожены появлением маньяка на красной «Калине»

СЕГОДНЯ 15:30 2018-08-27T15:59:59+03:00

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После таинственного исчезновения в Нижегородской области двух девочек: 13-летней Маши Ложкаревой и 9-летней Маши Люлиной, жители области начали подозревать, что в регионе появился маньяк, который похищает детей. Более того, в социальной сети стали появляться сообщения о странной красной «Ладе Калине». Ее якобы видели незадолго до исчезновения Маши Люлиной, а теперь красная «Калина» наводит ужас на жителей Павловского района.

В одной из социальных сетей появилось сообщение, что в поселке Ясенцы Павловского района неизвестный пытался похитить детей. Сначала двоих мальчиков девяти и десяти лет, но они во время поняли, в чем дело, и убежали в магазин. Позже маньяк на красной «Калине» попытался выкрасть 11-летнюю девочку. Но ей тоже удалось убежать домой.

В сообщении говорится, что похититель пытался заманить детей котенком. Также в комментариях к этому сообщению говорилось, что было подано заявление в полицию, где свидетели точно описали неизвестного, пытавшегося похитить детей, а также указан номер загадочного автомобиля.

«Комсомольская правда»- Нижний Новгород» попыталась прояснить ситуацию с павловским маньяком на красной «Калине».

- В министерство внутренних дел подобных заявлений не поступало, - ответили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области

Так что все эти рассказы не соответствуют действительности. А правоохранительные органы не устают напоминать, что дела по исчезновению 13-летней Маши Ложкаревой и 9-летней Маши Люлиной никак не связаны.

Однако нижегородцы очень напуганы. В социальных сетях постоянно появляются призывы беречь детей, не выпускать их одних из дома и мониторить социальные сети, чтобы ребенок не оказался втянутым в опасные группы или же его «не окучивал» маньяк под видом неизвестного друга.