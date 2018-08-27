2018-08-27T11:40:11+03:00
Общество

Зеленые комары-мутанты напугали нижегородцев размерами и окрасом

На них не действуют реппеленты и другие способы защиты
Светлана СТРОКАН
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Нижегородцев насторожили зеленые комары-мутантыНижегородцев насторожили зеленые комары-мутантыФото: Соцсети
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Казалось бы, не такая невидаль для русских краев — комары привлекли внимание нижегородцев размером и окрасом. Не похожее на своих кровососущих собратьев насекомое имеет зеленый окрас и большие габариты. Как отметили пострадавшие, комар

напоминает продукт скрещивания саранчи с кузнечиком.

На «мутанта» живо отрегировали полчища нижегородцев и кинулись гадать, кто же это:

- Это болотный комар, у него пушистые усики на голове,— со знанием дела сказал Андрей Вилков.

- Это комар-звенец. Он не кусает, а только пищит, — уверила Дарья Зуева.

Для Ланы Каргиной обсуждение показалось отнюдь не шуткой. Как оказалось, мама девушки уже давно страдает от этих «зеленых монстров»:

- Это вовсе не смешно. Их полно в квартире на проспекте Ленина; они летают, как чумовые; больно кусаются и на них не действуют репелленты. Пожилой человек уже неделю не спит из-за них. «Фумигатор» стоит сутками и бесполезно. А у нас в Дзержинске их нет.

"Пострадавшие" утверждают, что жалит такой комар больнее Фото: Соцсети

"Пострадавшие" утверждают, что жалит такой комар больнееФото: Соцсети

Чтобы рассеять страхи нижегородцев «Комсомольская правда» обратилась к председателю совета НОД экологического центра «Дронт» Асхату Каюмову:

- Нечего пугаться, такие комары, конечно, встречаются реже обычных. Но они не ядовиты. Это комар-звонец, он встречается вблизи водоемов. Насекомые не приблизятся к жилищу, если сбрызнуть москитную сетку маслом аниса, базилика, гвоздики, чабреца, мяты или валерианы.

Справка

Двукрылые зеленые комары — это комары-звонцы. Они не представляют опасности для человека их потомство, служит кормом для рыб. Среда обитания — ил и заросли у водоемов.

Жизненный цикл у этого насекомого очень короткий всего неделя, у некоторых видов три дня. Внешне они не очень заметные, окрашены в темно-коричневый или желтовато-зеленый цвет. Самцы собираются в огромные стаи и парят в воздухе, издавая специфический звон, чтобы привлечь самку.

Отпугнуть насекомых можно, если посадить возле окон помидоры. Было подмечено, что пахучие кусты эффективно отпугивают комаров. Можно также посеять семена базилика недалеко от окон. Хорошо справляется с задачей полынь. Достаточно разложить ее корни вдоль подоконника.

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