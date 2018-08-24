2018-08-24T18:18:24+03:00
Гость в студии

«Мы ждем, когда же робот сделает что-то нехорошее, а если нехорошее делает человек, нам это не интересно»

Руководитель службы компьютерного зрения компании «Яндекс» Александр Крайнов развенчивает мифы об искусственном интеллекте
Алексей КАЗАКОВЦЕВДмитрий ЯКОВЛЕВ
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руководитель службы компьютерного зрения компании «Яндекс» Александр Крайновруководитель службы компьютерного зрения компании «Яндекс» Александр КрайновФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Ученые, инженеры, исследователи и энтузиасты науки соберутся в эту субботу в студенческом городке ННГУ им. Лобачевского на Научный пикник «42». Это будет встреча всех любителей науки и технологий. Главные события пикника – это научно-популярные лекции.

Участниками лектория станут как местные ученые, так и ведущие популяризаторы страны. И один из них - руководитель службы компьютерного зрения компании «Яндекс» Александр Крайнов - пришёл на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM, чтобы рассказать об искусственном интеллекте и голосовом помощнике «Алиса», и развеять мифы о «восстании машин».

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!

Руководитель службы компьютерного зрения «Яндекса» Александр Крайнов об искусственном интеллекте и голосовом помощнике "Алиса"

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