«Мы ждем, когда же робот сделает что-то нехорошее, а если нехорошее делает человек, нам это не интересно»

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-24T18:18:24+03:00

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Ученые, инженеры, исследователи и энтузиасты науки соберутся в эту субботу в студенческом городке ННГУ им. Лобачевского на Научный пикник «42». Это будет встреча всех любителей науки и технологий. Главные события пикника – это научно-популярные лекции.

Участниками лектория станут как местные ученые, так и ведущие популяризаторы страны. И один из них - руководитель службы компьютерного зрения компании «Яндекс» Александр Крайнов - пришёл на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM, чтобы рассказать об искусственном интеллекте и голосовом помощнике «Алиса», и развеять мифы о «восстании машин».

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!