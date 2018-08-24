2018-08-24T13:42:25+03:00
Пятница в городе

Павел Милославский: «В Польше с радостью принимают русских, и они в восторге от российского кино»

В Нижегородском Арсенале до 2 сентября показывают самые новые польские фильмы
Алексей КАЗАКОВЦЕВДмитрий ЯКОВЛЕВ
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директор Нижегородского центра немецкой и европейской культуры, член союза кинематографистов России Павел Милославскийдиректор Нижегородского центра немецкой и европейской культуры, член союза кинематографистов России Павел МилославскийФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Фестиваль польских фильмов «Висла» уже в 10-й раз проходит в Нижнем Новгороде. С 21 августа по 2 сентября включительно нижегородцы могут посмотреть в нижегородском Арсенале (Кремль, корпус 6) лучшие польские художественные, документальные фильмы, снятые за последние год-полтора, а также дебюты студентов и выпускников ведущих польских киношкол.

Конечно же, поговорили не только о кино, но и о непростых польско-русских отношениях с директором Нижегородского центра немецкой и европейской культуры, членом союза кинематографистов России Павлом Милославским в программе «Пятница в городе» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!

Павел Милославский: «В Польше с радостью принимают русских, и они в восторге от российского кино»

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