Павел Милославский: «В Польше с радостью принимают русских, и они в восторге от российского кино»

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-24T13:42:25+03:00

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Фестиваль польских фильмов «Висла» уже в 10-й раз проходит в Нижнем Новгороде. С 21 августа по 2 сентября включительно нижегородцы могут посмотреть в нижегородском Арсенале (Кремль, корпус 6) лучшие польские художественные, документальные фильмы, снятые за последние год-полтора, а также дебюты студентов и выпускников ведущих польских киношкол.

Конечно же, поговорили не только о кино, но и о непростых польско-русских отношениях с директором Нижегородского центра немецкой и европейской культуры, членом союза кинематографистов России Павлом Милославским в программе «Пятница в городе» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

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