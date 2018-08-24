Соперником ФК «Нижний Новгород» стала дебютант еврокубков - «Уфа»

СЕГОДНЯ 13:22 2018-08-24T13:23:13+03:00

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24 августа состоялась жеребьевка матчей 1/16 финала Олимп-Кубка России. На этом этапе нижегородцам выпал клуб российской премьер-лиги – "Уфа".

Чемпион России по футболу в составе владикавказской «Алании» и главный тренер «Локомотива-РПМ» Игорь Горелов считает, что у нижегородцев неплохие шансы, ведь «Уфа» сейчас сражается в Лиге Европы:

:- У «Уфы» планы выше, чем Олимп-Кубок России, поэтому они будут беречь силы и не играть на полную. Благодаря другому приоритету противника у ФК «Нижний Новгород» есть все шансы победить и их больше, чем было бы, например, с «Зенитом». «Уфа» не обладает таким количеством игроков, как составы «Зенита», одинаковые по мощи.

Болельщики уже потирают руки и ждут продажи билетов, пророча неплохой расклад добраться до четвертьфинала.

Напомним, что в прошлом сезоне соперники уже встречались между собой именно на этой же стадии Кубка. Тогда в Дзержинске «Олимпиец» обыграл «Уфу» - 1:1 (4:1 по пенальти).

Справка

"Уфа" - дебютант еврокубков. По итогам сезона-2017/18 она не попала в еврокубковую зону, заняв шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Но вскоре стало известно, что новоявленный обладатель Кубка России "Тосно" (Ленинградская область) прекратил свое существование, и в Лиге Европы его заменила "Уфа".

23 августа футболисты "Уфы" потерпели поражение от шотландского клуба "Рейнджерс" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.