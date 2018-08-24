2018-08-24T13:23:13+03:00
Общество

Соперником ФК «Нижний Новгород» стала дебютант еврокубков - «Уфа»

Матч состоится 26 или 27 сентября в Нижнем Новгороде
Глеб ТУМАНОВ
Поделиться:
Фото: ФК "Уфа". Нижегородцам выпал клуб российской премьер-лиги – УфаФото: ФК "Уфа". Нижегородцам выпал клуб российской премьер-лиги – Уфа
Изменить размер текста:

24 августа состоялась жеребьевка матчей 1/16 финала Олимп-Кубка России. На этом этапе нижегородцам выпал клуб российской премьер-лиги – "Уфа".

Чемпион России по футболу в составе владикавказской «Алании» и главный тренер «Локомотива-РПМ» Игорь Горелов считает, что у нижегородцев неплохие шансы, ведь «Уфа» сейчас сражается в Лиге Европы:

:- У «Уфы» планы выше, чем Олимп-Кубок России, поэтому они будут беречь силы и не играть на полную. Благодаря другому приоритету противника у ФК «Нижний Новгород» есть все шансы победить и их больше, чем было бы, например, с «Зенитом». «Уфа» не обладает таким количеством игроков, как составы «Зенита», одинаковые по мощи.

Болельщики уже потирают руки и ждут продажи билетов, пророча неплохой расклад добраться до четвертьфинала.

Напомним, что в прошлом сезоне соперники уже встречались между собой именно на этой же стадии Кубка. Тогда в Дзержинске «Олимпиец» обыграл «Уфу» - 1:1 (4:1 по пенальти).

Справка

"Уфа" - дебютант еврокубков. По итогам сезона-2017/18 она не попала в еврокубковую зону, заняв шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Но вскоре стало известно, что новоявленный обладатель Кубка России "Тосно" (Ленинградская область) прекратил свое существование, и в Лиге Европы его заменила "Уфа".

23 августа футболисты "Уфы" потерпели поражение от шотландского клуба "Рейнджерс" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Юрий Рябиков: «Нижегородская карта гостя современнее столичных аналогов»
Директор компании «Ситикард» в программе «Герои Волги» рассказал о единой карте жителя региона, цифровом сервисе для гостей Нижнего Новгорода и о внедрении электронной оплаты проезда в маршрутках
Новости 24
Канавинский район Нижнего Новгорода отметит 90-летний юбилей
Арбитражный суд Нижегородской области: ПАО Банк «ФК Открытие» виновен в нарушении закона «О рекламе»
Дороги Нижегородской области будут отремонтированы до 1 сентября
Пожарные спасли пятерых человек во время пожара в Нижегородской области
Нижегородские энергетики выявили более 2300 фактов хищения электроэнергии
В Нижегородской области осудили пенсионера-педофила
Нижегородские школы на финишной прямой по подготовке к учебному году
Нижегородские кладбища ждут большие перемены
Глеб Никитин: «Нижегородские аграрии получат более 100 миллионов рублей на компенсацию возросших затрат на ГСМ»
В Нижнем Новгороде откроется детский технопарк «Нижегородский Кванториум»
Участковый Советского района Нижнего Новгорода подозревается во взяточничестве
Движение семи нижегородских маршруток можно отслеживать онлайн
60 процентов площадей уже подготовлено для сева озимых культур в Нижегородском регионе
Карантин по АЧС и птичьему гриппу отменен в Нижегородской области
В Нижегородской области задержано 147 тонн дальневосточной рыбы
Картофель, вермишель и морковь подешевели в Нижегородской области
Пострадали пассажиры двух нижегородских автобусов
Ватерполистки из Нижнего Новгорода завоевали бронзу на турнире в Греции
Супруги несколько дней в гараже Нижнего Новгорода пытали мужчину
Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по факту исчезновения 9-летней Маши Люлиной
Июньские зарплаты в Нижегородской области выросли на шесть процентов
Оборот розничной торговли в Нижегородской области составил более пяти процентов
Освободился пост генерального директора «НижегородгражданНИИпроекта» - мэрия приглашает желающих на работу
Глеб Никитин: «В проект «Эффективная губерния» со временем войдут все МФЦ региона»
Глеб Никитин встретился с замминистра промышленности и торговли РФ Александром Морозовым
Нижегородский предприниматель придумал схему ухода от налогов
Нижегородца обвиняют в сексуальном насилии над малолетним мальчиком
Автобус нелегального перевозчика был арестован в Нижнем Новгороде