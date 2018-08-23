2018-08-23T18:13:06+03:00
Общество

Алла Семенышева: «Мой опыт может быть полезен родному городу»

«Московская» нижегородка рассказала, почему решила заявиться на выборы министра культуры региона
Андрей ВОВКЮлия ИСАЕВА
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Кандидат на должность министра культуры Нижегородской области Алла СеменышеваКандидат на должность министра культуры Нижегородской области Алла СеменышеваФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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21 августа состоялся очередной этап беспрецедентных выборов министра культуры Нижегородской области. Экспертная комиссия, представленная видными деятелями нижегородской культуры, после собеседований с 11 кандидатами отобрала пятерых – Инну Ванькину, Надежду Преподобную, Аллу Забегалову, Ларису Моторину и Аллу Семенышеву. Они встретятся с главой Нижегородской области Глебом Никитиным, и он должен будет сам выбрать победителя.

Одна из пяти кандидатов - Алла Семенышева, эксперт «Профессионального сообщества менеджеров культуры», бывшая руководитель пресс-службы департамента культуры Москвы побывала в эфире радио «Комсомольская правда – Нижний Новгород».

- Алла Борисовна, почему вы решили заявиться на выборы министра культуры Нижегородской области? И как вообще оцените саму процедуру такого выбора министра?

- Я очень благодарна главе региона Глебу Никитину за то, что он создал такой механизм отбора кадров, потому что это стало абсолютно открыто, доступно каждому. И, конечно, в любой другой ситуации я бы никогда не могла претендовать на этот пост. Потому что мы не были знакомы ни с Глебом Сергеевичем, ни с другими представителями нижегородского правительства. Это уникальный конкурс, который позволяет действительно каждому заявиться, и заявить свои амбиции, открыто сказать: «Я хочу, я могу!».

Я хоть и нижегородка, но последние десять лет жила в Москве, и, конечно, меня уже немножко стали забывать. Но мне кажется, что я уже достигла того уровня знаний и профессионализма, когда я могу отдавать. При всем уважении ко всем конкурентам, ни у кого из них нет опыта работы в Москве, на федеральном уровне, в масштабных преобразованиях культуры. Я подумала, что этот опыт будет полезен моему родному городу.

- Какой этап конкурса оказался для вас самым сложным? Или он впереди?

- Самый сложный этап начинается сейчас. Кандидатов осталось совсем мало, мы под прицелом. В соцсетях пишут, что фаворит конкурса заранее известен – это неправда. Это пишут люди, которые не находятся внутри. Сейчас каждый из этой пятерки абсолютно достоин быть министром культуры. У Глеба Сергеевича будет очень сложный выбор.

- Вы много лет работали с Сергеем Капковым – на Чукотке, в парке Горького и департаменте культуры Москвы. А чем занимались после того, как вместе с ним покинули департамент в 2015 году?

- Я работала в Федеральном агентстве по делам национальностей. Я застала тот самый сложный этап, когда новый федеральный орган исполнительной власти только создавался и мы проектировали его работу. Никто не понимал, что делать, в каком направлении идти. При этом у нас еще был достаточно экономный бюджет. Нам удалось за тот короткий период сделать яркие проекты, которыми я до сих пор горжусь.

- За десять лет работы в Москве были какие-то профессиональные соприкосновения с Нижним Новгородом?

- Честно сказать, нет. У меня здесь жила мама, в какое-то время жила дочь, поэтому я часто приезжала. У меня было просто наблюдение за тем, что здесь происходит, но многое я хотела бы сделать по-другому.

- Если конкретно – как вы предлагаете развивать культуру в Нижегородской области?

- Культура является главным драйвером развития городов. Презентация моя, кстати, на защите называлась «Преобразование городов средствами культуры». Я сразу говорю, что это была не программа, а некие подходы, как культура должна сейчас развиваться.

Учреждения культуры должны стать эпицентрами городских событий и полноценными общественными пространствами. Я на защите приводила один пример: в нашей госпрограмме Нижегородской области одна из задач – улучшение материально-технической базы учреждений. Но это не всегда является залогом успеха. Вместе с ремонтом нужно думать над созданием новых функциональных зон, чтобы предоставлять новые услуги, создавать экономическую модель. Людям сейчас важно получать большее, чем просто экскурсии: лекции, сувенир, дополнительные знания. Я считаю, что учреждения культуры должны развиваться именно в таком направлении общественных пространств.

Вот библиотеки – самый недооцененный ресурс. Они есть в каждом населенном пункте, и они должны стать полноценными культурными центрами, культурными площадками. Местом, где собираются люди. Люди должны иметь возможность сходить в музей. И чтобы музеи работали хотя бы до восьми, а не до пяти. Потому что когда рабочему человеку ходить в музей?

Это многоплановая история. Давайте подумаем о том, как улучшить качество жизни нижегородцев. Они тоже хотят приобщаться к культуре.

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