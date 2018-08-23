Нижегородские футболисты могут сыграть с питерским «Зенитом» или столичным «Динамо»

СЕГОДНЯ 13:21 2018-08-23T13:23:19+03:00

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Футбольный клуб «Нижний Новгород» выиграл у «Челябинска» со счетом 1:0 и вышел в 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России 2018-2019. Теперь нижегородских футболистов ожидает встреча с одним из клубов РФПЛ. Претендентами на игру с ФК «НН» стали питерский «Зенит», московское «Динамо», тульский «Арсенал» или «Уфа». Жеребьевка пройдет 24 августа.

После игры с челябинцами тренер нижегородцев Дмитрий Черышев рассказал про график футболистов:

- У нас в последнее время весьма жесткий график. До этого мы провели несколько непростых матчей, только за последние 10 дней сыграли на выезде: сначала в Томске, а затем в Сочи. Сегодня провели некоторую ротацию. Отмечу, что впервые за основной состав сыграл 17-летний воспитанник нижегородского футбола Егор Рябков. Хочу сказать, что мне, очень понравилась команда из Челябинска. Не могу поверить в то, что она идет сейчас на последнем месте в турнирной таблице. Команда интересная, команда со своим стилем: она играет очень компактно, на контратаках. А нам надо просто поработать над моментами.

- Кого бы хотел получить в соперники в 1/16 финала? Разницы нет, мы со всеми играем на победу. Хотелось бы пройти в Кубке как можно дальше, — ответил вратарь клуба Артур Анисимов.

26 августа в 18:00 нижегородский клуб ожидает матч восьмого тура ОЛИМП-ФНЛ с «Авангардом».