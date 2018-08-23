2018-08-23T16:33:23+03:00
Общество

«Ничего святого»: Жителя Дзержинска возмутило массовое сжигание икон и крестов

Нижегородская епархия объяснила, в чем дело
Анастасия НАЗАРОВА
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Место для сбора пришедших в непригодность икон есть не у каждого храмаМесто для сбора пришедших в непригодность икон есть не у каждого храмаФото: СОЦСЕТИ
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«Вопиющее видео из Дзержинска» появилось в одном из пабликов соцсети «Вконтакте». Название к посту шокирующее: «Батюшки сжигают кресты и иконы».

Оказалось, что анонимный прихожанин храма на проспекте Циолковского обнаружил ящик с пометкой «На сжигание», а внутри - кресты и иконы.

- На сжигание. Иконки. В церкви, - возмутился автор видео. - Ничего святого…

И тут комментаторы начали поддакивать: мол, действительно, ужас!

Однако нашлись и те, кто попытался успокоить впечатлительного мужчину.

- Кощунством было бы выкинуть иконы в простой мусорный бак с отходами, а так все нормально, - заявил Алексей Морев.

- Служители храма посмотрят, что можно сжигать, а что восстановить, - добавил Александр Тулупов.

- Сразу видно, что человек не воцерквленный! - написал Александр Скицан.

Кресты и иконы нельзя выбрасывать как обычный мусор Фото: СОЦСЕТИ

Кресты и иконы нельзя выбрасывать как обычный мусорФото: СОЦСЕТИ

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» обратилась за разъяснениями в пресс-службу Нижегородской епархии, где подробно рассказали, зачем надо сжигать освященные иконы, кресты и церковную утварь.

- Со временем вещи приходят в негодность или ломаются. Например, церковный календарь за прошедший год с изображением святого или разбитая лампада. Даже пришедшие в негодность освященные предметы нельзя выбрасывать как обычный мусор! - заявили в митрополии. - Верующий человек всегда с благословением относится к освященным церковным предметам.

Чтобы утилизировать пришедшие в негодность освященные предметы существует многовековая практика их сжигания в специально отведенных местах. Правда, не у каждого храма есть место для сбора таких предметов.

- Поэтому необходимо заблаговременно уточнить, сможет ли конкретный храм принять на сжигание ветхую церковную вещь, - уточнили в пресс-службе епархии.

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